أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-4-2020.. قفزة في سعر المعدن الأصفر

أسعار الذهب في مصر





صعدت أسعار الجنيهات في بداية التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، بنحو 5 جنيهات بالرغم من إغلاق محلات المجوهرات لمدة 3 أيام بسبب التدابير الوقائية المتخذة لمكافحة فيروس كورونا ، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:





شعبة الذهب:





كشف وصفي أمين، رئيس شعبة الذهب، عن إن المجوهرات ليس سلعة ضرورية لكي يقوم المواطن بشرائها في ظل انتشار فيروس كورونا، ولذلك قامت الشعبة طواعية، بإغلاق المحلات دون أن يطلب أحد منها ذلك.





وأوضح رئيس الشعبة، أن شراء الذهب خلال الفترة الحالية ليس ضرورة للمستهلك، ولذلك ليس هناك ضرورة لزيادة الزحام من خلال الموظفين في محلات الذهب خاصة مع تراجع المبيعات بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة مع ارتفاع أسعار الذهب.













أسعار الذهب في الصاغة





جرام الذهب عيار 24 سعر 794.25 جنيهًا





جرام الذهب عيار 21 سعر 695 جنيهًا





جرام الذهب عيار 18 سعر 595.75 جنيهًا





سعر الجنيه الذهب 595.75 جنيهًا









أسعار الذهب اليوم





سجل الذهب عيار 18 سعر 595.75 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 695 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 794.25 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 595.75 جنيه.









أسعار الذهب الأن





متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 787 إلى 792 عيار 22 722 إلى 726 عيار 21 689 إلى 693 عيار 18 591 إلى 594 عيار 14 459 إلى 462 عيار 12 394 إلى 396 الاونصة 24.489 إلى 24.631 الجنيه الذهب 5,464 إلى 5,496 الكيلو 787.429 إلى 792.000 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 794.25جنيه 51.77 $ سعر الذهب عيار 22 728 جنيه 47.46 $ اسعار الذهب عيار 21 695 جنيه 45.30 $ اسعار الذهب عيار 18 595.75 جنيه 38.83 $ سعر الذهب عيار 14 463.25 جنيه 30.20 $ سعر الذهب عيار 12 397.25 جنيه 25.89 $ سعر الذهب عيار 9 297.75 جنيه 19.42 $ اسعار أوقية الذهب 24,631 جنيه 1,610 $ اسعار جنيه الذهب 5,560 جنيه 362.43 $ اسعار كيلو الذهب 794,250 جنيه 51,775 $







أسعار الذهب عالميًا:





ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو بنحو 2.9 بالمائة وهو ما يعادل 46.30 دولار إلى مستوى 1637.70 دولار للأوقية.

وصعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 1.5 بالمائة أو ما يعالد 23.43 دولار عند 1615.48 دولار للأوقية.















