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أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-4-2020.. قفزة في سعر المعدن الأصفر

الجمعة 03/أبريل/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
أسعار الذهب في مصر

صعدت أسعار الجنيهات في بداية التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، بنحو 5 جنيهات بالرغم من إغلاق محلات المجوهرات لمدة 3 أيام بسبب التدابير الوقائية المتخذة لمكافحة فيروس كورونا، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:

شعبة الذهب:

كشف وصفي أمين، رئيس شعبة الذهب، عن إن المجوهرات ليس سلعة ضرورية لكي يقوم المواطن بشرائها في ظل انتشار فيروس كورونا، ولذلك قامت الشعبة طواعية، بإغلاق المحلات دون أن يطلب أحد منها ذلك.

وأوضح رئيس الشعبة، أن شراء الذهب خلال الفترة الحالية ليس ضرورة للمستهلك، ولذلك ليس هناك ضرورة لزيادة الزحام من خلال الموظفين في محلات الذهب خاصة مع تراجع المبيعات بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة مع ارتفاع أسعار الذهب.



أسعار الذهب في الصاغة

جرام الذهب عيار 24 سعر 794.25 جنيهًا

جرام الذهب عيار 21 سعر 695  جنيهًا

جرام الذهب عيار 18 سعر 595.75 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 595.75 جنيهًا


أسعار الذهب اليوم 

سجل الذهب عيار 18 سعر 595.75 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر695 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر  794.25 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 595.75  جنيه.


أسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

787 إلى 792

عيار 22 

722 إلى 726

عيار 21

689 إلى 693

عيار 18

591 إلى 594

عيار 14

459 إلى 462

عيار 12

394 إلى 396

الاونصة

24.489 إلى 24.631

الجنيه الذهب

5,464 إلى 5,496

الكيلو

787.429 إلى 792.000

 

 

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 794.25جنيه       

 51.77 $

سعر الذهب عيار 22

 728 جنيه

 47.46 $

اسعار الذهب عيار 21

695 جنيه           

45.30 $

اسعار الذهب عيار 18

595.75 جنيه

38.83 $

سعر الذهب عيار 14

463.25  جنيه

30.20 $

سعر الذهب عيار 12

 397.25 جنيه

25.89 $

سعر الذهب عيار 9

297.75 جنيه

19.42 $

اسعار أوقية الذهب

24,631 جنيه

1,610 $

اسعار جنيه الذهب

5,560 جنيه

362.43 $

اسعار كيلو الذهب

794,250 جنيه

51,775 $


أسعار الذهب عالميًا:

ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو بنحو 2.9 بالمائة وهو ما يعادل 46.30 دولار إلى مستوى 1637.70 دولار للأوقية.

وصعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 1.5 بالمائة أو ما يعالد 23.43 دولار عند 1615.48 دولار للأوقية.




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