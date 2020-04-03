أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-4-2020.. قفزة في سعر المعدن الأصفر
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
787 إلى 792
|
عيار 22
|
722 إلى 726
|
عيار 21
|
689 إلى 693
|
عيار 18
|
591 إلى 594
|
عيار 14
|
459 إلى 462
|
عيار 12
|
394 إلى 396
|
الاونصة
|
24.489 إلى 24.631
|
الجنيه الذهب
|
5,464 إلى 5,496
|
الكيلو
|
787.429 إلى 792.000
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
794.25جنيه
|
51.77 $
|
سعر الذهب عيار 22
|
728 جنيه
|
47.46 $
|
اسعار الذهب عيار 21
|
695 جنيه
|
45.30 $
|
اسعار الذهب عيار 18
|
595.75 جنيه
|
38.83 $
|
سعر الذهب عيار 14
|
463.25 جنيه
|
30.20 $
|
سعر الذهب عيار 12
|
397.25 جنيه
|
25.89 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
297.75 جنيه
|
19.42 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
24,631 جنيه
|
1,610 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,560 جنيه
|
362.43 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
794,250 جنيه
|
51,775 $
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