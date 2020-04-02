ليبيا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد

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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الخميس الموافق 2 إبريل 2020، تسجيل حالة وفاة بفيروس "كوفيد 19" المستجد، بمدينة مصراتة، والتي تعد هي حالة الوفاة الأولي من الفيروس داخل البلاد.



وكان قد سجلت ليبيا أول إصابة بفيروس كورونا، في 25 مارس الماضي، وكشفت السلطان الليبية عن أرتفاع حالات الإصابة بالفيروس التاجي ليصل إلى 10 أشخاص معظمها مصراتة وطرابلس الخاضعة لحكومة الوفاق، وقامت بحظر كامل للتنقل بين المدن، في محاولة لمنع انتشار الوباء الجديد داخل البلاد.



وجدير بالذكر ارتفعت حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد، لتسجل مليون إصابة حول العالم، ووصول أعداد الوفيات إلى أكثر من 51338 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين إلى 210191 حالة حتي الآن، بحسب إحصائية جامعة جونز هوبكنز.



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على نشر الوعي، نقدم لكم خلال السطور القادمة طرق الوقاية التي ينصح باتباعها لتجنب الأصابة بفيروس كورونا المستجد.