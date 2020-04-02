Advertisements
كورونا.. البيت الأبيض يكشف عن نتيجة الاختبار الثاني لـ"ترامب"
الخميس 02/أبريل/2020 - 11:50 م
وكالات
أعلنت البيت الأبيض، مساء اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى للمرة الثانية اختبار لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، لافتاُ إلى أن نتيجة اختبار كورونا لترامب ظهرت "سلبية مرة أخرى"، وفقا لما نقلته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.
وقال طبيب البيت الأبيض: إن "الرئيس الأمريكي يتمتع بصحة جيدة، ولا يعاني من أي أعراض خاصة بفيروس كورونا".
وصرحت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض ستيفاني غريشام في تصريحات نقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية: بأن "اختبارات الرئيس دونالد ترامب أثبتت سلبيته لفيروس كورونا للمرة الثانية"، موضحة أن "ترامب تم اختباره صباح الخميس وحصل على النتائج بعد 15 دقيقة".
وتم الكشف عن النتائج قبل لحظات من دخول ترامب في المؤتمر الصحفي اليومي، للكشف عن تطورات مكافحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة.
ووفقًا لأحدث الإحصائيات، وصل العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم إلى أكثر من مليون حالة، كما وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 51 ألفا، وبلغ عدد المتعافين أكثر من 210 ألف شخص.
هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا