Advertisements

كورونا.. البيت الأبيض يكشف عن نتيجة الاختبار الثاني لـ"ترامب"

الخميس 02/أبريل/2020 - 11:50 م
الرئيس الأمريكي - ترامب
الرئيس الأمريكي - ترامب
وكالات

أعلنت البيت الأبيض، مساء اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى للمرة الثانية اختبار لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، لافتاُ إلى أن نتيجة اختبار كورونا لترامب ظهرت "سلبية مرة أخرى"، وفقا لما نقلته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وقال طبيب البيت الأبيض: إن "الرئيس الأمريكي يتمتع بصحة جيدة، ولا يعاني من أي أعراض خاصة بفيروس كورونا".

وصرحت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض ستيفاني غريشام في تصريحات نقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية: بأن "اختبارات الرئيس دونالد ترامب أثبتت سلبيته لفيروس كورونا للمرة الثانية"، موضحة أن "ترامب تم اختباره صباح الخميس وحصل على النتائج بعد 15 دقيقة".

وتم الكشف عن النتائج قبل لحظات من دخول ترامب في المؤتمر الصحفي اليومي، للكشف عن تطورات مكافحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

ووفقًا لأحدث الإحصائيات، وصل العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم إلى أكثر من مليون حالة، كما وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 51 ألفا، وبلغ عدد المتعافين أكثر من 210 ألف شخص.

هذا وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا ترامب البيت الأبيض

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

أزمة جديدة بسبب كورونا قد ترفع أسعار السلع بالسوق المصري

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

منذ يوم

الأهلي يتجاهل فايلر ويستعد لتجديد عقد نجم الفريق

منذ ساعتين و 17 دقيقة

"الأسبوع المقبل مهم جدا".. رسالة عاجلة من رئيس الوزراء لـ"المصريين" بشأن كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة.. لهذا السبب تم إطلاق فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

أسامة هيكل: "كورونا" منتشر في كل مصر ما عدا محافظتين

منذ ساعتين و 17 دقيقة

خلي بالك.. رئيس الوزراء يوجه مناشدة إلى سكان هذه المناطق

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد.. تفاصيل حادث الفنان محمد محمود

منذ ساعة

بسبب "العمالة".. رسالة عاجلة من مجلس الوزراء إلى القطاع الخاص

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس الوزراء: هذا هو الحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

أحمد فتحي يُفجر مفاجآة كبرى ويكشف سر رحيله عن الأهلي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

علماء يفجرون مفاجأة تسعد الملايين بشأن علاج كورونا.. ولكن هناك خبر سيئ

منذ حوالي 4 ساعات

انفرادات "الفجر" تتوالى.. أول صورة من براءة اختراع فريق علاج كورونا

منذ ساعتين و 31 دقيقة

رد رسمي من الزمالك على التعاقد مع أحمد فتحي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

البنتاجون: الجيش الأمريكي يسجل 288 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

ترامب: بحثنا في قمة مجموعة العشرين سبل مكافحة كورونا

صحيفة بريطانية: فيروس كورونا يصيب متعافين منه في الصين

لمواجهة كورونا.. البرلمان الأمريكي يقر حزمة تحفيز بتريليوني دولار

ترامب: اختبار 140 ألف مريض يوميًا للوصول للقاح كورونا

بسبب كورونا.. الرئيس الأمريكي يعلن مقاطعة كولومبيا "منطقة كوارث"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:31 م

علماء يفجرون مفاجأة تسعد الملايين بشأن علاج كورونا.. ولكن هناك خبر سيئ

بسبب "العمالة".. رسالة عاجلة من مجلس الوزراء إلى القطاع الخاص

09:13 م

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

08:22 م

رئيس الوزراء: هذا هو الحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا

06:26 م

خلي بالك.. رئيس الوزراء يوجه مناشدة إلى سكان هذه المناطق

06:24 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم