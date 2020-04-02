كورونا.. البيت الأبيض يكشف عن نتيجة الاختبار الثاني لـ"ترامب"





أعلنت البيت الأبيض، مساء اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى للمرة الثانية اختبار لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، لافتاُ إلى أ ن نتيجة اختبار كورونا لترامب ظهرت "سلبية مرة أخرى"، وفقا لما نقلته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية .





وقال طبيب البيت الأبيض: إن " الرئيس الأمريكي يتمتع بصحة جيدة، ولا يعاني من أي أعراض خاصة بفيروس كورونا".





وصرحت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض ستيفاني غريشام في تصريحات نقلتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية: بأن "اختبارات الرئيس دونالد ترامب أثبتت سلبيته لفيروس كورونا للمرة الثانية"، موضحة أن "ترامب تم اختباره صباح الخميس وحصل على النتائج بعد 15 دقيقة".





وتم الكشف عن النتائج قبل لحظات من دخول ترامب في المؤتمر الصحفي اليومي، للكشف عن تطورات مكافحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة.



