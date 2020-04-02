البيت الأبيض: نتائج فحص فيروس كورونا لـ ترامب "سلبية"

وقال كونلي، في مذكرة نشرها البيت الأبيض، إن الرئيس قرر إجراء اختبار الفيروس، وجاء الفحص الطبي بعد أيام من وقوف ترامب بجوار مسؤول برازيلي تبين إصابته بالفيروس.

وحذر عالم أمريكي بارز، ، من إمكانية أن يحصد فيروس كورونا المستجد أرواح ما بين 100 و200 ألف شخص في الولايات المتحدة.





وسجلت الولايات المتحدة الخميس أكبر عدد من الوفيات في يوم واحد إلى الآن، بسبب فيروس كورونا،





ووفق بيانات شبه رسمية تم الإبلاغ عن ما لا يقل عن 946 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.





ويعد هذا أكبر معدل يومي لتسجيل وفيات في الولايات المتحدة منذ تفشي فيروس كورونا.





وإلى الآن، تم تسجيل ما مجموعه 4,780 حالة وفاة في الولايات المتحدة.