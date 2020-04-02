يانكون: الأهلي يُشبه ريال مدريد ويسعى دائمًا لتحقيق البطولات





يانكون: محمد الشناوي مؤهل للعب في أكبر الأندية الأوروبية





أشاد ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بمحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر ومنتخب مصر الأول وإمكانياته.



وقال يانكون في تصريحات تلفزيونية :"محمد الشناوي حارس مرمى مميز للغاية ويمتلك إمكانيات فنية رائعة".



وأضاف مدرب حراس الأهلي :"الشناوي من الممكن أن يلعب في كبرى الأندية الأوروبية، هو حارس رائع فهو يخوض التدريبات بشكل قوي للغاية".



أكد ميشيل يانكون مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أكبر الأندية في إفريقيا والعالم، ويسعى دائما لتحقيق الانتصارات والبطولات.وقال في تصريحات تلفزيونية :"فور إبلاغي من ديفيد سيزا المدرب العام برغبة فايلر بضمي للجهاز المساعد ووافقت على الفور".وأضاف :"النادي الأهلي يشبه ريال مدريد، وقبل الانضمام له بحثت عنه وهو من أكبر الأندية في إفريقيا والعالم، وسعيد بالتواجد معه".