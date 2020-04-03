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أسعار الدولار اليوم الجمعة 3-4-2020.. أسبوع عصيب للعملة الأمريكية

الجمعة 03/أبريل/2020 - 12:05 ص
أسعار الدولار
أسعار الدولار
أسعار الدولار اليوم

تلقت العملة الأمريكية أكثر من صفعة من البنك المركزي، ليصبح أسبوع عصيب على أسعار الدولار مع محاولاتها للارتفاع أمام الجنيه المصري وكلن بسبب التدابير التى اتخاذها البنك المركزي تم تحجيم اى زياة في سعر الدولار أمام الجنيه المصري، وتتابع بوابة الفجر أسعار الدولار لحظة بلحظة.


توقعات أسعار الدولار:

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن الاقتصاد العالمي قد يؤدي لانخفاض معدلات النمو، لافتا إلى أنه من الوارد انخفاض أسعار الدولار أمام الجنيه، مؤكدًا على وجود سيولة في البنوك ونطالبهم بتوظيفها.

وأشار إلى أن  البورصات الخارجية وأسعار العملات في العالم تدهورت وعملة مصر"الجنيه المصري" متماسكة لأن وضع مصر قوي، مؤكدًا أن وضعنا الاقتصادي أقوى من قبل 2011 وهناك احتياطات دولية لم تحدث في تاريخ مصر.


قرار البنك المركزي
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي  في اجتماعهـا يـوم الخميس الموافـــق 2أبريل، الإبقاءعلى سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25٪و10.25٪و9.75٪على الترتيب، وكذلك الإبقاء علىسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75٪.



أسعار الدولار اليوم في البنوك:

البنك

سعر شراء الدولار

سعر بيع الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

15.687

15.8176

سعر الدولار في البنك الأهلي

15.68

15.78

سعر الدولار في بنك مصر

15.68

15.78

سعر الدولار في بنك القاهرة

15.68

15.78

سعر الدولار في بنك قناة السويس

15.70

15.80

سعر الدولار في العربي الأفريقي

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك بلوم

15.70

15.80

سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي

15.72

15.80

سعر الدولار في بنك SAIB

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك مصر إيران

15.71

15.81

سعر الدولار في بنك HSBC

15.70

15.80

سعر الدولار في المصرف العربي

15.72

15.82

سعر الدولار في الكويت الوطني

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك عودة

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك المشرق

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

15.70

15.80

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي

15.70

15.80

سعر الدولار في المصرف المتحد

15.70

15.80

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

15.70

15.80

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

15.70

15.80

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