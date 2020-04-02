برشلونة يحدد سعر بيع نجم الفريق

حدد نادي برشلونة الإسباني سعر بيع لاعبه إيفان راكيتيتش لخروجه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة عقب نهاية الموسم الجاري.

ووفقًا لموقع ‘‘دياريو جول‘‘ الإسباني، فإن برشلونة على استعداد لبيع راكيتيتش مقابل حوالي 20 مليون يورو للاندية الراغبة في التعاقد معه.





واضافت التقارير، أن راكيتيتش متحمس للعب مع يوفنتوس وخوض مغامرة وتحدٍ جديد في الموسم المقبل باللعب مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في فريق واحد.



