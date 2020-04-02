شوبير: الأهلي يستقر على عودة الرباعي المعار

كشف أحمد شوبير، عن أسماء اللاعبين المعارين من النادي الأهلي، والقريبين من العودة لصفوف المارد الأحمر بداية الموسم المقبل.





حيث تحدث شوبير في برنامجه الإذاعي على "أون سبورت إف إم"، قائلا:" أكرم توفيق أقرب العائدين للأهلي الموسم المقبل".





وتابع:" السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، يتابع أكرم توفيق بنفسه، بخلاف التقارير التي يتسلمها عبر متابعة اللاعب من قبل جهازه المعاون".





وواصل:" أكرم توفيق لاعب مميز ويمكنه اللعب في أكثر من مركز، كلاعب وسط مدافع، بالإضافة إلى مركز الظهير الأيمن".





وأكمل:" هناك لاعبين أخرين قريبين وبقوه من العودة للأهلي، أبرزهم محمد شريف والمعار لفريق إنبي وصلاح محسن المعار لفريق سموحة، وعمار حمدي المعار لطلائع الجيش".





وأتم شوبير:" أمر استعادة خدمات المعار وليد أزارو من صفوف الاتفاق السعودي، سيكون في يد رينيه فايلر فقط".