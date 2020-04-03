Advertisements

وزير الإنتاج الحربي يزف بشرى سارة لخريجي مدارس التكنولوجيا

الجمعة 03/أبريل/2020 - 06:58 ص
محمد سعيد العصار
محمد سعيد العصار
أمنية فوزي
قال اللواء محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن ما يتم من إنجازات في وزارة الإنتاج الحربي نتاج عمل الجميع من لمخلصين لبلدهم، معلقًا: "أنا واحد من ضمن العاملين في وزارة الإنتاج الحربي المخلصين لبلدهم".

وتحدث "العصار"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الخميس، عن مدارس التكنولوجيا التطبيقية، موضحًا أن هذه المدارس كانت تسمى المدراس الفنية للتعليم المزدوج؛ أي يدرس الطالب 50% في الفصل، و50% عملي.

وأضاف وزير الإنتاج الحربي، أن هذه المدارس كان لها سمعة طيبة، ما شجع وزارة التربية والتعليم أن تضمها للمدارس التكنولوجية الحديثة، لافتًا إلى أن هذه المدارس تطورت تطويرًا كبيرًا؛ لأنها من البداية كانت قابلة للتطوير، بالإضافة إلى تطوير وزارة التربية والتعليم.
وأشار إلى أن هذه المدارس بها تخصصات كثيرة وتفيد الطلاب بعد التخرج، مضيفًا أن مستوى المعلمين والطلاب عالي جدًا بهذه المدارس، موضحًا أن الدراسة باللغة الإنجليزية، وأن المدارس الفنية في مصر تقبل في حدود 500 طالب، أما هذه المدارس تقبل 60 طالب فقط، متابعًا: "نتطلع إلى التغيير في المفاهيم، مش لازم الكل يدخل الجامعة".

وأكد وزير الإنتاج الحربي، أن جميع الطلاب سيجدون فرص عمل جيدة بعد التخرج بأفضل المصانع في مصر، بأفضل الرواتب، بالإضافة إلى من يتم اختيارهم للعمل في مصانع الإنتاج الحربي.

يًذكر أن وزارة التربية والتعليم، استحدثت نظامًا جديدًا في التعليم الفني وهو نظام مدارس التكنولوجيا، يهدف النظام إلي ثقل مهارات الخريج ليلبي احتياجات الصناعة والتنمية، تعتبر مدارس التكنولوجيا التطبيقية مدارس فنية تعتمد على اتفاق ثلاثي بين وزارة التربية والتعليم، والقطاع الخاص، بالإضافة إلى شريك أجنبي يعتمد وسائل تقييم الطلاب وتقديم الشهادات.

قد دشنت وزارة التربية والتعليم أول تجربة بانشاء ثلاث مدارس: مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية بالمنوفية، مدرسة متولي الشعرواي بالقاهرة الجديدة، ومدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات بمدينة بدر، وكما انشئت بعد ذلك مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية.

تهدف هذه المدارس لتقليل الفجوة بين مهارات الخريجين،  والمهارات المطلوبة بسوق العمل، كما تعتمد في مناهجها على أسلوب "الجدارات" وهي مزيج من المهارات الفنية والمهنية بالإضافة إلي المعرفة وسلوكيات جديدة، وتعتمد طرق التعلم بالمدرسة علي استراتيجية تعليم الطالب من أجل المهنة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة التعليم بوابة الفجر المدارس التكنولوجية العصار التعليم الإنتاج الحربي ألفجر

أخبار تهمك

"الأسبوع المقبل مهم جدا".. رسالة عاجلة من رئيس الوزراء لـ"المصريين" بشأن كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. كورونا يحصد وفيات جديدة في إسرائيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

منذ يومين

طلب عاجل من الأمم المتحدة بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

خاص - شقيق الفنان خالد عادل يكشف مفاجأة لـ"الفجر الفني" بعد نقل أخيه للعناية المركزة: تامر حسني تكفل بنفقات علاجه

منذ ساعة و نصف

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة.. لهذا السبب تم إطلاق فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

رئيس الوزراء: هذا هو الحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

انفرادات "الفجر" تتوالى.. أول صورة من براءة اختراع فريق علاج كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. عدلي القيعي يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقد فتحي

منذ حوالي 7 ساعات

خلي بالك.. رئيس الوزراء يوجه مناشدة إلى سكان هذه المناطق

منذ حوالي 14 ساعة

مرتضى منصور يتحدث عن التفاوض مع فتحي ويهاجم كهربا من جديد

منذ حوالي 7 ساعات

علماء يفجرون مفاجأة تسعد الملايين بشأن علاج كورونا.. ولكن هناك خبر سيئ

منذ حوالي 12 ساعة

بشرى سارة من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة

منذ نصف ساعة

أزمة جديدة بسبب كورونا قد ترفع أسعار السلع بالسوق المصري

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل|| شاهد.. تدهور خطير في صحة الملحن خالد عادل بعد إصابته بتسمم دموي (صور)

منذ ساعتين و 48 دقيقة

بسبب "العمالة".. رسالة عاجلة من مجلس الوزراء إلى القطاع الخاص

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

"التعليم" تعلن فتح باب التقديم لأول مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات

قبل افتتاح "السيسي".. تعرف على المدرسة التكنولوجية بالمنوفية (التفاصيل الكاملة)

"التعليم" تعلن عن إنشاء مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية

ننشر شروط التقدم والأوراق المطلوبة لمدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية

"التعليم" تعلن عن فتح باب التقديم للالتحاق بفريق عمل مدرسة العبور للتكنولوجيا التطبيقية

10 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية.. كيف اهتمت الدولة بالتعليم الفني؟

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:13 ص

عاجل|| شاهد.. تدهور خطير في صحة الملحن خالد عادل بعد إصابته بتسمم دموي (صور)

علماء يفجرون مفاجأة تسعد الملايين بشأن علاج كورونا.. ولكن هناك خبر سيئ

08:31 م

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

08:22 م

أزمة جديدة بسبب كورونا قد ترفع أسعار السلع بالسوق المصري

07:09 م

بسبب "العمالة".. رسالة عاجلة من مجلس الوزراء إلى القطاع الخاص

09:13 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم