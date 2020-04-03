الخطيب يبدأ أولى خطوات تخفيض عقود لاعبي الأهلي

اتخذ محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي أولى خطوات تخفيض عقود لاعبي الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا وتوقف مسابقة الدوري المصري.



تأجيل مباريات الدوري المصري

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة اللجنة الخماسية المكلفة من الفيفا بإدارة شئون الجبلاية قد أصدر قراراً مشتركا مع مجلس الوزراء يفيد بتأجيل منافسات بطولة الدوري المصري وجميع الأنشطة الرياضية لمدة أسبوعين جديدين، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد وخوفاً من حصده مزيد من الأرواح.



الأهلي يغلق فروعه ويرشد أعضائه للوقاية من كورونا

وفي سياق متصل أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي قراراً بغلق فروع القلعة الحمراء في الجزيرة والشيخ زايد ومدينة نصر بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر وحرصا على سلامة الأعضاء، حيث صرح العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للقلعة الحمراء أن قرار وقف الأنشطة جاء تماشياً مع قرار مجلس الوزراء بتأجيل مسابقة الدوري العام فيما أرسل الأهلي لأعضائها رسائل وقائيه من وباء "COVID – 19".



الخطيب يطلب تقريرا خاصا عن عقود لاعبي الأهلي

وكان محمود الخطيب ، رئيس النادي الأهلي قد طلب إعداد تقرير بأسماء لاعبي الفريق ومدة تعاقدهم مع النادي حتى يتسنى تقييم موقف كل لاعب وبحث تخفيض عقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بسبب توقف مسابقة الدوري المصري لتفشي فيروس كورونا المستجد.



ويسعى الخطيب إلى تمديد عقود اللاعبين الأساسيين بشكل مبكر تجنباً لتكرار موقف أحمد فتحي الذي رحل عن الفريق بسبب خلافات على قيمة عقد التجديد.

