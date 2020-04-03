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"الزعيم وصل".. أول ظهور لعادل إمام في "فلانتينو" المرتقب عرضه في رمضان 2020 (فيديو)

الجمعة 03/أبريل/2020 - 12:06 ص
بوابة الفجر

نشر الفنان محمد إمام، نفس المقطع المصور من مسلسل والده الجديد، "فلانتينو" عبر حسابه بـ "إنستجرام"، معلقًا عليه : "الزعيم وصل".

وشارك الفنان حمدي الميرغني، متابعيه مقطعًا مصورًا كوميديًا لعادل أمام من المسلسل "فلانتينو"، يجمعهما معا.

وكان من المقرر أن ينافس مسلسل "فلانتينو" في شهر رمضان الماضي، ولكن تأجل عرضه بسبب بدء تصوير مشاهده في وقت متأخر جدا، وتقريبا في يناير 2019، وهو ما تسبب في حدوث أزمة زمنية.

وتدور أحداث العمل عن "نور عبد المجيد"، رجل ستيني يمتلك عددا من المدارس الخاصة، ومشكلته الأساسية هي عشقه الشديد للنساء، وتعدد زيجاته، وما يترتب على ذلك من مواقف كوميدية واجتماعية، كما يناقش المسلسل مشكلات التعليم بشقيه الخاص والعام.

"فلانتينو" من بطولة داليا البحيري ودلال عبد العزيز وعمرو وهبة ورانيا محمود ياسين وبدرية طلبة وهدى المفتي وسليمان عيد وحمدي الميرغني، وهو تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج رامي إمام.



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