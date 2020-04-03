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روما يضع مدافع ليفربول ضمن أولوياته في الانتقالات الصيفية
الجمعة 03/أبريل/2020 - 12:11 ص
علي ماهر حلمي
وضع نادي روما الإيطالي المدافع الدولي الكرواتي لوفرين لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ضمن أولوياته للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد احتمالية انتهاء إعارة المدافع الدولي الإنجليزي سمولينج مع النادي الإيطالي.
وقالت صحيفة لاجازيتا الإيطالية:"كريس سمولينج، مدافع روما المُعار من صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي من المرجح أن يرحل عن صفوف الذئاب عقب نهاية الموسم والعودة لصفوف النادي الإنجليزي بعد تألقه مع فريق العاصمة".
وأضافت الصحيفة:" إدارة النادي الإيطالي قد تضطر للتخلي عن شراء سمولينج نهائيا نظرًا للطلبات المرتفعة التي يطلبها إدارة المان اليونايتد من أجل السماح برحيل سمولينج بشكل نهائي حيث تفكر في التعاقد مع ديان لوفرين، مدافع ليفربول، من أجل تعويض سمولينج، خاصة وأن الكرواتي لم يجد مساحة للمشاركة بشكل أساسي مع الريدز هذا الموسم".
يذكر أن المدافع الدولي الإنجليزي سمولينج قد انضم لصفوف نادي روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لمدة موسم واحد علي سبيل الأعارة قادما من صفوف نادي مانسشتر يونايتد الإنجليزي.
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