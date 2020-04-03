روما يضع مدافع ليفربول ضمن أولوياته في الانتقالات الصيفية

وقالت صحيفة لاجازيتا الإيطالية:"كريس سمولينج، مدافع روما المُعار من صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي من المرجح أن يرحل عن صفوف الذئاب عقب نهاية الموسم والعودة لصفوف النادي الإنجليزي بعد تألقه مع فريق العاصمة".

وأضافت الصحيفة:" إدارة النادي الإيطالي قد تضطر للتخلي عن شراء سمولينج نهائيا نظرًا للطلبات المرتفعة التي يطلبها إدارة المان اليونايتد من أجل السماح برحيل سمولينج بشكل نهائي حيث تفكر في التعاقد مع ديان لوفرين، مدافع ليفربول، من أجل تعويض سمولينج، خاصة وأن الكرواتي لم يجد مساحة للمشاركة بشكل أساسي مع الريدز هذا الموسم".



