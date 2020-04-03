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"شاكوش" يغني لكوكب الشرق "أم كلثوم" في أولى حلقات "أبلة فاهيتا" على "ON"

الجمعة 03/أبريل/2020 - 12:18 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

غنى مطرب المهرجانات حسن شاكوش،  أغنية "الأطلال" لكوكب الشرق أم كلثوم.

وتفاعلت فاهيتا مع شاكوش،خلال لقائه في الحلقة الأولى من برنامج "لايف من الدوبلكس"، على قناة "ON" وهو يغني الأغنية، بعد ابداعه وتألقه في غنائها.

يذكر أن برنامج لايف من الدوبلكس" الذي تقدمه أبلة فاهيتا، شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية.

ومؤخرًا طُرحت أغنية "عود البطل" للمطربين الشعبين حسن شاكوش وعمر كمال، بعد القرار الذي أصدره هاني شاكر نقيب الموسيقين بمنع مطربي المهرجانات من الغناء نهائيًا وتحذير كافة المنشآت السياحية من التعامل معهم بما فى ذلك محمد رمضان، الذى اتجه مؤخرا للغناء وإحياء الحفلات، وصُدر هذا القرار بعد غناء شاكوش وعمر كمال لأغنية "بنت الجيران" في الأستاد وغناء مقطع "أشرب خمور وحشيش" ضمن الأغنية.

يذكر أن آخر عمل طرحه شاكوش، كان أغنية "شارع أيامى" وهي من مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.


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