"شاكوش" يكشف لـ "أبلة فاهيتا" سبب إطلاق هذا اللقب عليه









قال مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش أن سبب تسميته بهذا الاسم، يرجع إلى أنه كان لاعب كرة قدم، وأطلق عليه هذا الاسم.وأضاف "شاكوش" أثناء استضافته في برنامج "لايف من الدوبلكس"، الذي تقدمه أبلة فاهيتا، عبر قناة on، أنه ترك مجال كرة القدم من أجل الحصول على المال، في عمل آخر، وبعد ذلك اتجه إلى الغناء.يشار إلى أن شاكوش طُرح أغنية "عود البطل" مع المطرب الشعبي عمر كمال، بعد القرار الذي أصدره هاني شاكر نقيب الموسيقين بمنع مطربي المهرجانات من الغناء نهائيًا وتحذير كافة المنشآت السياحية من التعامل معهم بما فى ذلك محمد رمضان، الذى اتجه مؤخرا للغناء وإحياء الحفلات، وصُدر هذا القرار بعد غناء شاكوش وعمر كمال لأغنية "بنت الجيران" في الأستاد وغناء مقطع "أشرب خمور وحشيش" ضمن الأغنية.يذكر أن آخر عمل طرحه شاكوش، كان أغنية "شارع أيامى" وهي من مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.