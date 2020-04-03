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إدوارد يقترب من الانتهاء من تصوير مشاهده في "فرصة ثانية"

الجمعة 03/أبريل/2020 - 12:48 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

أوشك الفنان إدوارد، الانتهاء من تصوير مشاهده في مسلسل "فرصة تانية " من بطولة ياسمين صبري، وسينتهي من تصويره بعد 3 أيام استعدادًا لعرضه خلال رمضان المقبل.

ويجسد إدوارد، شخصية مدير الشركة التي تعمل بها ياسمين بطلة العمل، ويدخل فى العديد من المواقف معها وتتوالى الأحداث، والعمل من إنتاج شركة سينرجى، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وسيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

جدير بالذكر أن مسلسل "فرصة ثانية" هي البطولة المطلقة الثانية لياسمين صبرى فى الدراما، بعد مشاركتها العام الماضى من خلال مسلسل "حكايتى"، والذى شارك فى بطولته الفنان أحمد صلاح حسنى ووفاء عامر وأحمد حاتم وأحمد بدير وإسلام جمال وإدوارد وعمرو صحصاح وآخرون، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.

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