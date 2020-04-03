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تقرير إسباني: برشلونة قرر إنهاء صفقة مهاجم إنتر ميلان من أجل ميسي

الجمعة 03/أبريل/2020 - 12:18 ص
ميسي
ميسي
علي ماهر حلمي
كشف تقرير إسباني أن إدارة نادي برشلونة الاسباني بقيادة جوزيب ماريا بارتوميو قررت إنهاء صفقة التعاقد مع المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز خط هجوم النادي الكتالوني بطلب من ميسي.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية:"يجري نادي برشلونة مفاضلة بين الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر، والبرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان، خلال الميركاتو الصيفي المقبل حيث وضعت ادارة النادي الكتالوني لاوتارو ونيمار ضمن أهدافها في الميركاتو الصيفي المقبل لتعزيز خط الهجوم لكن أزمة كورونا تجعل الوضع الاقتصادي للنادي لا يقدر على حسم الصفقتين".

وأضافت الصحيفة الاسبانية:" أزمة كورونا قد تجبر برشلونة على التضحية بأحد اللاعبين، من أجل التعاقد مع الآخر، رغم أن نجم الفريق ليونيل ميسي يطلب عودة نيمار للفريق وتدعيم الهجوم بمواطنه لاوتارو أما على المستوى الفني يرى برشلونة أن لاوتارو يمثل أولوية للنادي، بسبب تقدم عمر لويس سواريز، بينما نيمار يعد هدفًا إستراتيجيًا".

واختتم تقرير الصحيفة الكتالونية الشهيرة:"ستكلف صفقة نيمار برشلونة 180 مليون يورو قيمة تعويض فسخ العقد مع باريس بالإضافة إلى تقاضي اللاعب 25 مليون يورو سنويًا أما لاوتارو سيجعل برشلونة يدفع 111 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع إنتر، بينما سيحصل اللاعب على راتب سنوي يبلغ 7 ملايين يورو".

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