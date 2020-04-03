كيفية تحديث التابلت الجديد لأداء امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي 2020 بالخطوات الكاملة

نرصد معكم اليوم كيفية تحديث التابلت الجديد لأداء امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي 2020 بالخطوات الكاملة، حيث يبحث طلاب الثانويه العامه في كل من الصف الاول والثاني الثانوي عن كيفية تحديث التابلت حيث أصبح التابلت شيء أساسي في إتمام العملية التعليمية ، وأصبح من الضروري تحديث التابلت الخاص بالطالب حتى يتمكن من تلقي دروسه وايضا تلقي الامتحانات من خلاله ، ولتفاصيل أكثر حول كيفية تحديث التابلت قم بقراءة هذا المقال.









نظام التابلت في المرحلة الثانوية





حيث تم بدء تطبيق نظام التابلت الجديد في المدارس الثانوية ، وذلك حتى يواكب التعليم المصري وسائل التعليم الحديثة والمتطورة ، حيث تلعب التكنولوجيا دورا حيوياً في مجال التعليم ، ومن الجدير بالذكر أنه سوف تتم الامتحانات عن طريق التابلت هذا العام ومن الممكن أن تتم الامتحانات من المنزل بسبب تفشي فيروس كورونا، ويجب التنويه هنا إلى أن الفيروس ينتشر بشكل ملحوظ من خلال التجمعات البشرية في المدارس .









كيفية تحديث التابلت 2020





حتي تتمكن عزيزي الطالب من تحديث التابلت الخاص بك ، تؤدي امتحاناتك من خلاله يجب عليك اتباع الخطوات التالية:





أولا إضغط على ضبط.





اضغط على تحديث النظام.





اضغط على التحديث اليدوي.

انتظر حتى يتم التحديث 100%.





سوف يظهر امامك زر التثبيت.





اضغط على إعادة التشغيل.



