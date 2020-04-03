على لحن "بنت الجيران".. "شاكوش" يغني "جارتي حنان خيفاني أعديها" من كلمات أبلة فاهيتا





يذكر أن برنامج "لايف من الدوبلكس" الذي تقدمه أبلة فاهيتا، شهرة كبيرة خلال المواسم الماضية.



ومؤخرًا طُرحت أغنية "عود البطل" للمطربين الشعبين حسن شاكوش وعمر كمال، بعد القرار الذي أصدره هاني شاكر نقيب الموسيقين بمنع مطربي المهرجانات من الغناء نهائيًا وتحذير كافة المنشآت السياحية من التعامل معهم بما فى ذلك محمد رمضان، الذى اتجه مؤخرا للغناء وإحياء الحفلات، وصُدر هذا القرار بعد غناء شاكوش وعمر كمال لأغنية "بنت الجيران" في الأستاد وغناء مقطع "أشرب خمور وحشيش" ضمن الأغنية.



يذكر أن آخر عمل طرحه شاكوش، كان أغنية "شارع أيامى" وهي من مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.









أدى مطرب المهرجانات حسن شاكوش، أغنية "جارتي حنان خايفاني أعديها" بطريقة كوميدية، على ألحان أغنيته الشهيرة "بنت الجيران".وقالت أبلة فاهيتا، خلال استضافتها شاكوش، في الحلقة الأولى لبرنامج "لايف من الدوبلكس" أن هذه الأغنية من تأليفها هي والفنانة رجاء الجداوي.