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"الوزراء" يكشف موعد انضمام المستشفيات الجامعية لخدمة مصابي كورونا

الجمعة 03/أبريل/2020 - 04:18 ص
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
هدى عبدالرازق
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن عددًا من المستشفيات الجامعية جاهزة للانضمام لمنظومة تقديم الرعاية الصحية لمصابي الكورونا، للاستفادة من قدراتها وإمكانياتها.

وأشار "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس، إلى أنه خلال الأسابيع المقبلة أو الأسبوع المقبل سنشهد انضمام عدد من المستشفيات الجامعية لمنظومة مواجهة فيروس كورونا، موضحا أنه سيجري بها تحاليل الكشف عن الفيروس، كما أنها ستكون مكان عزل.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك تنسيقًا كبيرًا بين جناحي الصحة في مصر، وهما وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم ألماني الجنسية و21 مصريًا، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 201 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت إلى 282 حالة، من ضمنهم الـ 201 متعافيًا.

وأضاف أن الوزارة سجلت 86 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج، إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي اكتشفت وأعلن عنها سابقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات جميعهم مصريين.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الخميس، هو 865 حالة من ضمنهم 201 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و58 حالة وفاة.

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