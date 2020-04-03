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"اللينك" والخطوات.. تسجيل العمالة غير المنتظمة للحصول على الإعانة عبر بوابة الأزهر

الجمعة 03/أبريل/2020 - 07:55 ص
أرشيفية
أرشيفية
أعلن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، التبرع بمبلغ خمسون مليون جنية لصالح صندوق تحيا مصر، وفتح باب التسجيل لتقديم أعانة للعمالة غير المنتظمة، التي تأثرت بسبب فيروس كورونا المستجد بمصر، وذلك عبر بوابة الازهر الإلكترونية.

خطوات الحصول على إعانة العمالة غير المنتظمة من الأزهر
نقدم لكم خلال السطور القادمة الرابط وخطوات التسجيل في استمارة إعانة بيت الزكاة والصدقات المصرى للحصول على أعانة العمالة غير المنتظمة، عبر بوابة الازهر الالكترونية "اضغط هنا".

1- كتابة الاسم في المكان المخصص له بالخانة الأولى والخانة الثانية كتابه اسم الوالد ثلاثيًا.
2- تسجيل الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.
3- تسجيل رقم الهاتف بشكل صحيح والتأكد منه.
4- أختيار النوع "ذكر- أنثي".
5- تسجيل المحافظة التي تقيم بها.
6- تسجيل العنوان -كاملًا- الموجود على بطاقة الرقم القومي.
7- تسجيل عدد الأفراد التي يعولها الشخص طالب الإعانة.
8- تسجيل الحالة الاجتماعية: "أعزب – متزوج – أرملة – مطلقة"
9- تسجيل المهنة التي تعمل بها.
10- تسجيل جهة العمل الحالية لك.
11- تسجيل متوسط دخل الأسرة شهريًا (يتراوح من وإلى).
12- تسجيل بيانات الأفراد التي يعولها طالب الإعانة.
13- إرفاق صورة لبطاقة الرقم القومي.

وهنا تنتهي عملية ملء الاستمارة، وكل ما عليك فعله هو الضغط على العلامة "صح" بالأسفل، للأقرار على أن كل البيانات التي وضعتها صحيحة، وأنك تتحمل المسئولية القانونية عليها، والتعهد بتقديم الأوراق الرسمية في حال طلبها.

كانت الحكومة المصرية قد اتخذت عدة قرارات لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، ومنها حظر حركة المواطنين على الطرق من الساعة السابعة مساء، وحتى السادسة صباحًا، ومنع التجمعات، وتقليل عدد الموظفين في المصالح الحكومية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم ألماني الجنسية و21 مصريًا، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 201 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت إلى 282 حالة، من ضمنهم الـ 201 متعافيًا.

وأضاف أن الوزارة سجلت 86 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج، إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي اكتشفت وأعلن عنها سابقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات جميعهم مصريين.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الخميس، هو 865 حالة من ضمنهم 201 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و58 حالة وفاة.

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