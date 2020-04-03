"اللينك" والخطوات.. تسجيل العمالة غير المنتظمة للحصول على الإعانة عبر بوابة الأزهر

كانت الحكومة المصرية قد اتخذت عدة قرارات لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، ومنها حظر حركة المواطنين على الطرق من الساعة السابعة مساء، وحتى السادسة صباحًا، ومنع التجمعات، وتقليل عدد الموظفين في المصالح الحكومية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم ألماني الجنسية و21 مصريًا، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 201 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت إلى 282 حالة، من ضمنهم الـ 201 متعافيًا.





وأضاف أن الوزارة سجلت 86 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج، إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي اكتشفت وأعلن عنها سابقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات جميعهم مصريين.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الخميس، هو 865 حالة من ضمنهم 201 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و58 حالة وفاة.