صدمة قوية.. فايلر يرفض عودة نجم الأهلي

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حسم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف نجم الفريق الأول المعار، من العودة مع نهاية الموسم الجاري.



واستقر فايلر، على إستمرار ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق، ضمن صفوف سموحة فريقه الحالي، وعدم التعجل في عودته مع بداية الموسم الجديد.



وجاء رفض المدرب في عودة اللاعب مرة أخرى، بسبب عدم الاقتناع بإمكانياته الفنية، بالإضافة إلى عدم استغلالها الفرصة التي حصل عليها تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق والحالي للزمالك، لضعف قدراته.



من ناحية أخرى قرر فايلر عودة الثنائي أكرم توفيق المعار لنادي الجونة، وكذلك محمد شريف المعار لإنبي، بعد ظهورهما بمستوى متميز خلال مشاركتهما منذ بداية الموسم الجاري.