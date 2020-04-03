5 مسكنات لصداع الجبهة اليسرى في برشلونة

يستغل نادي برشلونة الإسباني، توقف النشاط بسبب كارثة إنتشار فيروس كورونا، من أجل الوقوف على تدعيمات الفريق خلال سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.



ولا صوت يعلو بالنسبة لأخبار سوق إنتقالات برشلونة على صوت التدعيم في الخط الأمامي، ولا سيما صفقتي لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان، ونيمار دا سيلفا لاعب الفريق السابق وجناح باريس سان جيرمان الحالي، واللتين تستحوذان على إهتمام مشجع برشلونة.



لكنه وبالنظر لباقي مراكز الفريق، نجد أن مركز الظهير الأيسر، أصبح مشكلة مزمنة لبرشلونة خلال الموسم الحالي، وهو ما ظهر خلال مبارايات الفريق قبل التوقف.



ووضح إنخفاض مستوى الظهير الأساسي للفريق جوردي ألبا، الإضافة لتقدم سنة، حيث أتم عامه الـ31، فضلاً عن تواضع مستوى البرازيلي جونيور فيربو، والذي انضم مطلع الموسم من ريال بيتيس، ويبحث برشلونة عن عرض في الصيف للتخلص منه.



وتبقى 5 حلول لبرشلونة لحل معضلة لجبهة اليسري في سوق الإنتقالات، نبرزها لكم من خلال التقرير التالي.



دافيد ألابا – بايرن ميونخ

تقلص دوره في مع الفريق البافاري، بفضل تألق الكندي الشاب ألفونسو دافيز، ومع دخوله موسمه الأخير مع الفريق البافاري، قد يحصل برشلونة على خدمات صاحب الـ28 عاماً بمبلغ زهيد نسبياً.



ويجيد النمساوي الدولي اللعب في عدة مراكز أبرزها قلب الدفاع ولاعب الوسط المدافع، بالإضافة للظهير الأيسر.



رفائيل جيريرو – بوروسيا دورتموند

خيار مثالي آخر أمام برشلونة، يتمثل في الدولي البرتغالي صاحب الـ26 عاماً، والذي يتميز بقدرته علي اللعب في مركز الظهير الأيسر والجناح الأيسر، ورغم كونه أحر القطع الأساسية في الفريق، إلا أن إدارة دورتموند قد لا تمانع في رحيله، إذا تلقت عرضاً مغرياً من برشلونة.



أليكس تيليس – بورتو

يدخل برشلونة في منافسة مع تشيلسي للتعاقد مع الدولي البرازيلي صاحب الـ27 عاماً، والذي يتميز بقدراته الهجومية العالية رغم كونه ظهير أيسر، حيث سجل 10 في هذا الموسم فقط حتى الآن.



أيضاً يستعد للدخول في موسمه الأخير مع بورتو، وهذا قد يخفض من قيمة إنتقاله.



ماركو ألونسو – تشيلسي

مع إهتمام تشيلسي بالتفاوض مع أليكس تيليس وبين تشيلويل نجم ليستر سيتي، يبدو وأن ألونسو قد يكون أحد المغادرين لملعب ستامفورد بريدج.



ورغم إرتباطه بعقد يمتد حتى 2023 مع البلوز، إلا أن تشيلسي لن يطلب مبلغاً كبيراً للتخلي عنه، وقد يبدو مناسباً لبرشلونة، بفضل قدراته الهجومية الرائعة.



نيكولاس تاليافيكو – أياكس

قد يتوجه برشلونة للأرجنتيني الدولي ولاعب نادي أياكس أمستردام الهولندي، والذي يبلغ من العمر حالياً 27 عاماً وينتهي تعاقده مع أياكس عام 2022.

