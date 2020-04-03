رسالة عاجلة من "التموين" للمواطنين

قال أحمد كمال، معاون وزير التموين، إن توفير السلع الأساسية والاحتياطي الإستراتيجي الآن يأتي على رأس أولويات الوزارة، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الوزارة لمكافحة فيروس كورونا.





وأكد "كمال"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "دي إم سي"، أن الاحتياطي الإستراتيجي من السلع الأساسية أقل شيء فيه يكفي لأربعة أشهر، والبروتين واللحوم والدواجن والأسماك المجمدة يصل الاحتياطي الإستراتيجي لها إلى ستة أشهر.





وأضاف معاون وزير التمون، أنه تم تعديل مواعيد صرف التموين للمواطنين لتبدء من السابعة صباحًا حتى السابعة مساءً، بالإضافة إلى تعديل موعد صرف نقاط الخبز لتكون من يوم 1 وحتى آخر الشهر حتى لا يكون هناك تكدسًا وازدحامًا، مشددًا على أن هناك وفرة كبيرة جدًا في المنافذ التموينية، واستعداد كبير لشهر رمضان، معلقًا: "مفيش داعي للتكالب على السلع لأنه قد يضر المواطنين والسلع ويرفع أسعارها".



