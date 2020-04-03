Advertisements

مرتضى منصور يتحدث عن التفاوض مع فتحي ويهاجم كهربا من جديد

الجمعة 03/أبريل/2020 - 12:34 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
حسام مجدي
تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن التفاوض مع أحمد فتحي الظهير الأيمن للنادي الأهلي كما هاجم محمود عبد المنعم "كهربا" مؤكدا أنه سبب الأزمة في النادي الأحمر.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية: "الأهلي رفض التجديد لفتحي وعاشور ودفع 20 مليون جنيه فى الموسم لكهربا وهو من صنع الفتنة داخل القلعة الحمراء فى الوقت الحالي".

وتابع: "الأهلي استخسر دفع مقابل مادي جيد لأحمد فتحي، وأؤيده فى قراره بالرحيل عن النادي الأهلي وأتمني له التوفيق فى الفترة المقبلة".

يذكر أن أحمد فتحي كان قد أعلن منذ يومين رسميا رحيله عن صفوف النادي الأهلي بسبب عدم توصله إلى اتفاق مع النادي بشأن تجديد عقده.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مرتضى منصور الزمالك

أخبار تهمك

خلي بالك.. رئيس الوزراء يوجه مناشدة إلى سكان هذه المناطق

منذ حوالي 7 ساعات

علماء يفجرون مفاجأة تسعد الملايين بشأن علاج كورونا.. ولكن هناك خبر سيئ

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

منذ يوم

طلب عاجل من الأمم المتحدة بشأن فيروس كورونا

منذ ساعة

نجم الأهلي: فتحي سيندم على قرار الرحيل عن الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

بسبب "العمالة".. رسالة عاجلة من مجلس الوزراء إلى القطاع الخاص

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد فتحي يُفجر مفاجآة كبرى ويكشف سر رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

"الأسبوع المقبل مهم جدا".. رسالة عاجلة من رئيس الوزراء لـ"المصريين" بشأن كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. تفاصيل حادث الفنان محمد محمود

منذ ساعتين و 31 دقيقة

الأهلي يتجاهل فايلر ويستعد لتجديد عقد نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

انفرادات "الفجر" تتوالى.. أول صورة من براءة اختراع فريق علاج كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة جديدة بسبب كورونا قد ترفع أسعار السلع بالسوق المصري

منذ حوالي 7 ساعات

مرتضى منصور يتحدث عن التفاوض مع فتحي ويهاجم كهربا من جديد

منذ ساعة و 19 دقيقة

مرتضي منصور مهاجمًا صلاح: إبراهيم سعيد أحرف منك

منذ ساعة الا ربع

رئيس الوزراء: هذا هو الحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

شوبير: الأهلي يستقر على عودة الرباعي المعار

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

مرتضى يفتح النار على أحمد الشناوي بسبب "الخطيب"

مرتضى منصور يهاجم الخطيب: كذاب

مرتضى: الخطيب يحتفظ بأدوية عميل قطري في الأهلي (فيديو)

فيديو تصريحات مرتضى منصور عن الخطيب والأهلي وعملاء قطر والسحر والتسجيلات

أخبار الأهلي اليوم: الموافقة على بيع نجم الفريق.. نجم الأهلي مطلوب في الزمالك.. والشيخ يحسم مصيره من الرحيل

تصريح ناري من مرتضى منصور ضد كهربا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:31 م

علماء يفجرون مفاجأة تسعد الملايين بشأن علاج كورونا.. ولكن هناك خبر سيئ

مرتضى منصور يتحدث عن التفاوض مع فتحي ويهاجم كهربا من جديد

12:34 ص

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

08:22 م

طلب عاجل من الأمم المتحدة بشأن فيروس كورونا

12:53 ص

بسبب "العمالة".. رسالة عاجلة من مجلس الوزراء إلى القطاع الخاص

09:13 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم