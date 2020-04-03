مرتضى منصور يتحدث عن التفاوض مع فتحي ويهاجم كهربا من جديد

تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن التفاوض مع أحمد فتحي الظهير الأيمن للنادي الأهلي كما هاجم محمود عبد المنعم "كهربا" مؤكدا أنه سبب الأزمة في النادي الأحمر.



وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية: "الأهلي رفض التجديد لفتحي وعاشور ودفع 20 مليون جنيه فى الموسم لكهربا وهو من صنع الفتنة داخل القلعة الحمراء فى الوقت الحالي".



وتابع: "الأهلي استخسر دفع مقابل مادي جيد لأحمد فتحي، وأؤيده فى قراره بالرحيل عن النادي الأهلي وأتمني له التوفيق فى الفترة المقبلة".

