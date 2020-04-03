رونالدو أول ميلياردير في عالم كرة القدم

ينتظر البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، حدث كبير نهاية الموسم المقبل، بعد إقتراب تخطي إيراداته من اللعبة، حاجز المليار دولار.



وبحسب موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن البرتغالي كريستيانو رونالدو سوف تصل إيراداته مليار دولار خلال مسيرته الكروية نهاية الموسم الجاري، وذلك رغم تخفيض راتبه لمدة 3 شهور مع يوفنتوس بسبب فيروس كورونا.



وتابع الموقع، أن السبب وراء ذلك هي العلامة التجارية الخاصة باللاعب، وتسبب في جعله أول لاعب كرة قدم يتخطى حاجز المليار دولار، وثالث رياضي بعد نجم الجولف تايجر ووز والملاكم مايويذر جونيور.



وأتم التقرير أن النجم البرتغالي، حصد حوالي 100 مليون يورو خلال الموسم الماضي، خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، والذي حصد المركز الأول.

