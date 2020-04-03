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رونالدو أول ميلياردير في عالم كرة القدم
الجمعة 03/أبريل/2020 - 12:36 ص
محمد الدمتناوي
ينتظر البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، حدث كبير نهاية الموسم المقبل، بعد إقتراب تخطي إيراداته من اللعبة، حاجز المليار دولار.
وبحسب موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن البرتغالي كريستيانو رونالدو سوف تصل إيراداته مليار دولار خلال مسيرته الكروية نهاية الموسم الجاري، وذلك رغم تخفيض راتبه لمدة 3 شهور مع يوفنتوس بسبب فيروس كورونا.
وتابع الموقع، أن السبب وراء ذلك هي العلامة التجارية الخاصة باللاعب، وتسبب في جعله أول لاعب كرة قدم يتخطى حاجز المليار دولار، وثالث رياضي بعد نجم الجولف تايجر ووز والملاكم مايويذر جونيور.
وأتم التقرير أن النجم البرتغالي، حصد حوالي 100 مليون يورو خلال الموسم الماضي، خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، والذي حصد المركز الأول.
وشارك صاحب الـ35 عاماً مع أندية، سبورتنج لشبونة البرتغالي، مانشستر يونايتد الإنجليزي، ريال مدريد الإسباني وأخيرا يوفنتوس الإيطالي، وما زالت مسيرته في الملاعب مستمرة رغم مشاركته لـ18 موسماً على التوالي في الملاعب.
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