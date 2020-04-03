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ماذا قدم لاوتارو مارتينيز المرشح بقوة لقيادة هجوم برشلونة الموسم الجديد

الجمعة 03/أبريل/2020 - 12:38 ص
لاوتارو مارتينيز
لاوتارو مارتينيز
محمد جمال
يُعد المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان الإيطالي هو هدف برشلونة الإسبانى الأول خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة للتعاقد معه لتدعيم خط الهجوم خلال الميركاتو.

ويسعي البارسا للتعاقد مع مارتينيز لخلافة المهاجم الأوروجويانى لويس سواريز وأيضًا بعد الإصابات التى ضربت الخط الامامي للبارسا خلال الفترة الماضية.

وكانت تقارير صحفية إسبانية قد أشارت عن رغبة برشلونة بقوة للتعاقد مع اللاعب عن طريق دفع الشرط الجزائي له والبالغ 111 مليون يورو لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

ماذا قدم لاوتارو مارتينيز هذا الموسم مع النيراتزورى؟
شارك اللاعب البالغ من العمر 22 عام فى 22 مباراة ببطولة الدوري الإيطالي سجل خلالهم 11 هدف وصنع 3 أهداف.

بينما على مستوي بطولة دوري أبطال أوروبا شارك فى 6 مباريات سجل 5 أهداف.

صنع مارتينيز هدف وحيد من مباراتان شارك بهم فى كأس إيطاليا.

وبذلك يكون اللاعب الأرجنتيني شارك فى 34 مباراة فى كل البطولات سجل خلالهم 16 هدف وصنع 4 أهداف.

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لاوتارو مارتينيز انتقالات صيفية الانتر ميلان

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