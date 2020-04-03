معلومات عن وجدي كشريدة لاعب النجم الساحلى التونسي المُرشح لخلافة فتحي فى الأهلي

يسعي النادي الأهلي للتعاقد مع ظهير أيمن جديد خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، بعد رجيل أحمد فتحي لاعب الفريق، وقراره بعدم التجديد للقلعة الحمراء ورحيله نهاية الموسم الحالي.



ويسعي الأهلي لتدعيم ، ويُفكر الفريق فى ثلاث لاعبين وهم رجب بكار لاعب بيراميدز ووجدي كشريدة لاعب النجم الساحلى التونسي وأطهر الطاهر لاعب الهلال السوداني.



معلومات عن وجدي كشريدة لاعب النجم الساحلى التونسي

يبلغ كشريدة من العمر 24 عام هو من مواليد 5 نوفمبر 1995، يمتد تعاقده لموسمين أيضًا قادمين مع النجم الساحلى التونسي وليس له أى شروط جزائية فى عقده.



وشارك وجدي هذا الموسم فى 20 مباراة رفقة النجم الساحلى التونسي صنع هدفين ولم يُسجل أهداف.

