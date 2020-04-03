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نجم الأهلي: فتحي سيندم على قرار الرحيل عن الأهلي
الجمعة 03/أبريل/2020 - 12:43 ص
حسام مجدي
تحدث واحد من نجوم النادي الأهلي السابقين عن قرار أحمد فتحي الظهير الأيمن للنادي بالرحيل في الفترة الحالية.
وأكد أيمن شوقي نجم النالدي الأهلي السابق أن فتحي سيندم كثيرا على القرار الذي اتخذه بالرحيل عن صفوف القلعة الحمراء.
وقال أيمن شوقي في تصريحات تليفزيونية: "أحمد فتحي اختار الماديات عن الجمهور وقرر الاستغناء عن تاريخه مع النادي الأهلي وقد يندم على قرار رحيله مستقبلًا".
وتابع: "الأهلي لا يتأثر بغياب أى لاعب، ولكن أتمني لفتحي التوفيق فى مسيرته المقبله مع ناديه الجديد".
يذكر أن أحمد فتحي كان قد أعلن منذ يومين رسميا رحيله عن صفوف النادي الأهلي بسبب عدم توصله إلى اتفاق مع النادي بشأن تجديد عقده.
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