نجم الأهلي: فتحي سيندم على قرار الرحيل عن الأهلي

تحدث واحد من نجوم النادي الأهلي السابقين عن قرار أحمد فتحي الظهير الأيمن للنادي بالرحيل في الفترة الحالية.



وأكد أيمن شوقي نجم النالدي الأهلي السابق أن فتحي سيندم كثيرا على القرار الذي اتخذه بالرحيل عن صفوف القلعة الحمراء.



وقال أيمن شوقي في تصريحات تليفزيونية: "أحمد فتحي اختار الماديات عن الجمهور وقرر الاستغناء عن تاريخه مع النادي الأهلي وقد يندم على قرار رحيله مستقبلًا".



وتابع: "الأهلي لا يتأثر بغياب أى لاعب، ولكن أتمني لفتحي التوفيق فى مسيرته المقبله مع ناديه الجديد".

