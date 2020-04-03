عاجل.. عدلي القيعي يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقد فتحي

كشف عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي عن مفاجأة بشأن تجديد عقد أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق.



يذكر أن أحمد فتحي كان قد أعلن منذ يومين رسميا رحيله عن صفوف النادي الأهلي بسبب عدم توصله إلى اتفاق مع النادي بشأن تجديد عقده.



وقال عدلي القيعي في تصريحات صحفية: "تعثر تجديد عقد فتحي مع الأهلي، سببه خلاف الوكلاء، التصريحات التي أدلى بها نادر شوقي عن الموضوع مهمة للغاية، والتي أكد فيها أنه قرر فض علاقته باللاعب، لشعوره بالحزن من موقف فتحي بعدم إبلاغه بقراره وتغيير موقفه".



وتابع: "نادر شوقي صرح بأنني لا أعرف تفاصيل هذا الملف، ولكن يبدو أيضا أنه لم يكن يعلم، الليلة كلها خلاف وكلاء، فتحي كان يتواصل بشكل مباشر مع ممدوح عيد الذي له صفتين فهو وكيله السابق والمدير التنفيذي الحالي لبيراميدز، ولا أعلم تفاصيل علاقته بنادي بيراميدز".



وأضاف القيعي: "قد يكون سيحصل على عمولة من ضم لاعبين كبار ومحترفين، مثل شريف إكرامي ثم أحمد فتحي، لا نعلم ماذا كان يدور في راسه من قبل".



وواصل: " فتحي كان قراره واضح بالرحيل، ونادر شوقي يبدو أنه لم يعرف شيئا، وقال إن يتفاوض مباشرة مع بيراميدز،. ما المشكلة أن تصرح بالرغبة في البداية، شريف إكرامي تقريبا لم يغضب منه أحد، بعدما أعلن أنه لن يستمر ليس حبا، بل لرغبته في اللعب".

