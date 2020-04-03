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أحمد الشامي يجسد شخصية محامي في مسلسل "فرصة ثانية" لياسمين صبري

الجمعة 03/أبريل/2020 - 01:37 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

يشارك المطرب أحمد الشامي في مسلسل "فرصة ثانية" المرتقب عرضه  خلال شهر رمضان المقبل، وهو من تأليف مصطفي جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل.

وقال أحمد في تصريحات له بأنه يجسد دور "محامي" خلال العمل، معربًا عن سعادته بالعمل مع المخرج مرقس عادل.

يذكر أن مسلسل "فرصة ثانية " تدور أحداثه فى إطار أجتماعى رومانسي وهو من بطولة ياسمين صبري.

ويشارك فى بطولة المسلسل كل من أحمد مجدى، محمد دياب، هبة مجدى، أيتن عامر.

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