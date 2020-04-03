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"بدرجات الحرارة".. تعرف على طقس اليوم الجمعة.. ونصيحة الأرصاد للمواطنين

الجمعة 03/أبريل/2020 - 01:18 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
تنبأت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بحالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 3 أبريل 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، كما جاء في بيان نشرته على موقعها الرسمي.

وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالتالي:
القاهرة الكبرى
يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

الوجه البحري
طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية
طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أقصى الغرب.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر
طقس معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

شمال الصعيد
طقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

جنوب الصعيد
طقس حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.

طقس معتدل نهارًا يميل للبرودة ليلًا
وفقا لبيان الأرصاد الجوية، تبين أن طقس الجمعة يكون معتدل على معظم الأنحاء، ويميل للحرارة على شمال الصعيد، ويكون حار على جنوب الصعيد، بينما يشهد الطقس ليلا انخفاضا في درجات الحرارة.

كواليس حالة الطقس في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فيميل للبرودة، تنشط الرياح أقصى الغرب على السواحل الشمالية الغربية.

وعن حالة البحرين، اكدت الأرصاد الجوية أنهم يشهدان اعتدال، ارتفاع الموج يكون من 1.5 متر إلى مترين، وعن الرياح السطحية على البحر المتوسط جنوبية شرقية، وعلى الأحمر تكون شمالية غربية.

وحذرت الأرصاد المواطنين من تخفيف الملابس تجنبا لنزلات البرد، حيث إن هذا الوقت من العام يشهد تقلبات جوية مصاحبة لموجات من الرمال والأتربة، والتقلبات الجوية مستمرة حتى موعد شم النسيم، نظرا لأن فترة الربيع تتسم بالتغيرات الجوية الحادة والسريعة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة:
القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجات، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 14 درجات، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجات، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 15 درجات، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 15 درجات، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجة.
"بدرجات الحرارة".. تعرف على طقس اليوم الجمعة.. ونصيحة الأرصاد للمواطنين
"بدرجات الحرارة".. تعرف على طقس اليوم الجمعة.. ونصيحة الأرصاد للمواطنين

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