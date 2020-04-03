الحكومة لـ المواطنين: ما زال الوضع تحت السيطرة.. ولكن

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك تواصل مستمر مع سفاراتنا بالخارج لإعادة المصريين العالقين بالخارج.





ونوه "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، بأن بعض العائدين من الخارج لم يلتزموا بالعزل المنزلي، وأن بعضهم نقلوا العدوى لبعض القرى.





وأشار إلى أنه يتم الآن تطبيق الحجر الإلزامي على جميع العائدين من الخارج لمدة 14 يومًا، مؤكدًا أن العائدون من الخارج يتلقون رعاية صحية بدون تحمل أية تكاليف.





وأضاف متحدث الوزراء، أن رئيس الوزراء يتابع مستجدات فيروس كورونا لحظة بلحظة في المحافظات، متابعًا: "ما زال الأمر تحت السيطرة، ولكن يجب الالتزام بالإجراءات حتى نعبر هذه المرحلة".



