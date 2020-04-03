مرتضي منصور مهاجمًا صلاح: إبراهيم سعيد أحرف منك

قام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالهجوم مرة أخرى على محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي.



وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية: "إبراهيم سعيد من أحرف اللاعبين في مصر و"قد صلاح 100 مرة".



وأضاف رئيس الزمالك: "إبراهيم سعيد تعرض لظلم كبير في حياته وفي كرة القدم فقد كان حالة نادرة جدا في كرة القدم المصرية".

