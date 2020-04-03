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مرتضي منصور مهاجمًا صلاح: إبراهيم سعيد أحرف منك
الجمعة 03/أبريل/2020 - 01:09 ص
حسام مجدي
قام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالهجوم مرة أخرى على محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي.
وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية: "إبراهيم سعيد من أحرف اللاعبين في مصر و"قد صلاح 100 مرة".
وأضاف رئيس الزمالك: "إبراهيم سعيد تعرض لظلم كبير في حياته وفي كرة القدم فقد كان حالة نادرة جدا في كرة القدم المصرية".
وأنهى مرتضى منصور حديثه قائلا: "كمال درويش كان رافض التعاقد مع إبراهيم سعيد بسبب كثرة الأحاديث عنه ولكني رفضت ذلك وكنت وقتها نائب رئيس الزمالك وصممت على ضمه للنادي."
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