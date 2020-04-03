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هل يستكمل الدوري المصري بدون جماهير؟

الجمعة 03/أبريل/2020 - 01:17 ص
ارشيفية
ارشيفية
عبدالقادر عرابي
تواصل تجيمد بطولة الدوري المصري الممتاز وكافة الأنشطة الكروية في مصر، في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتقرر تعليق بطولة الدوري المصري الممتاز في وقت سابق من شهر مارس الماضي على خلفية إنتشار كارثة فيروس كورونا.

وأقرت وزارة الشباب والرياضة تعليق النشاط الرياضي حتى 14 أبريل الجاري، إلا أنه من المؤكد أن تمتد فترة الإيقاف حتى إشعار آخر.

وكان أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة إتحاد الكرة السابق، قد ألمح في حوار تليفزيوني، لضرورة إقامة باقي الجولات المتبقية من الدوري المصري الممتاز دون حضور جماهيري، وفي ملاعب نائية، مثل ملعب الجيش بالسويس وملعب برج العرب وملعب المكس بالأسكندرية.

وفتحت تصريحات مجاهد الباب نحو إمكانية إستكمال البطولة، وذلك لتحجيم الخسائر المادية التي تكبدتها الأندية نتيجة إيقاف المباريات.
إلا أن الأمل لن يقابل بأي موافقة، قبل إستقرار الأوضاع الصحية في مصر، حيث تتزايد أعداد المصابين بالمرض يومياً.

كما يتأثر الإتحاد المصري لكرة القدم بالإتحاد المجاورة المحلية والأقليمية، حيث لم تتضح الرؤية حتى الآن حول إستئناف إحدى بطولات الدوري في الدول المجاورة، بالإضافة لتميد تعليق البطولات القارية المختلفة.

ونتيجة لذلك، سيصبح قرار إستئناف بطولة الدوري قرار خاص بالدولة المصرية، ولن يتمكن إتحاد الكرة من إتخاذ قرار بشكل منفرد.

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