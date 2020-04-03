أحمد جمال يكشف لـ"الفجر الفني" عن أمنيته في عيد ميلاده





كشف الفنان أحمد جمال، عن الأمنية التي يتمناها في عيد ميلاده، الذي يوافق هذه الأيام.





وفي تصريح خاص لـ"الفجر الفني" قال:"أتمنى أن يكرمني الله في عملي وأن أنجح في كل خطوة أتخذها، وأن تكون الخطوة أكبر من التي تسبقها".





ثم استكمل حديثه قائلاً: "أغلى هدية جاءت لي حتى الآن هي الجمهور وحبهم لي".





وأضاف قائلاً:" أتمنى أن في كل سنة والسنين المقبلة، أن أحتفل بعيد ميلادي مع جمهوري، ويديم الله علينا هذا الحب، ونظل عيلة واحدة".





يذكر أن برنامج "أرب أيدول" كان إنطلاقة جمال الحقيقية، وأحبه الجمهور كثيراً، ووصل للمرحلة النهائية، ثم طرح أغنية "كل واحد فينا" وحققت نجاحاً كبيراً، وأشاد بها الجمهور، ثم بدأ بتحضير أول ألبوم له "يالا نعيش" ، وعندما طرحه عام 2015 حصل على مبيعات كبيرة كثيراً في الوطن العربي بأكمله، وصور منه الكثير من الأغاني فيديو كليب مثل "إضحكي" ، "يالا نعيش" ، "آخر ميعاد" ، ونوع جمال في ألبومه هذا ووضع لهجات مختلفة حتى يراضي جميع جمهوره في الوطن العربي.





وبعد الألبوم طرح الكثير من الأغاني التي حققت نجاحاً كبير، فمثلاً أغنية "نشيد العاشقين" فور طرحها أصبحت أغنية رسمية في أي فرح، وتم تصميم رقصة مخصوصة عليها، وغيرها من الأغاني.







