الأرصاد تحذر من برودة ورياح شديدة في طقس اليوم الجمعة

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا، على موقعها الرسمي، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة، ودرجات الحرارة، على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.





وجاءت حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة كالتالي:





طقس القاهرة الكبرى

يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح تكون معتدلة.

الوجه البحري طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح تكون معتدلة.



السواحل الشمالية الغربية طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح تكون معتدلة تنشط أقصى الغرب.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح تكون معتدلة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح تكون معتدلة.

شمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح تكون معتدلة.

جنوب الصعيد طقس حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح تكون معتدلة.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة:

القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجات، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 14 درجات، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجات، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 15 درجات، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 15 درجات، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجة.

الطقس معتدل على الأنحاء اليوم الجمعة



وفقا لبيان الأرصاد الجوية، تبين أن طقس الجمعة يكون معتدل على معظم الأنحاء، ويميل للحرارة على شمال الصعيد، ويكون حار على جنوب الصعيد، بينما يشهد الطقس ليلا انخفاضا في درجات الحرارة.

برودة الطقس تسيطر على جنوب سيناء



وعن حالة الطقس في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فيميل للبرودة، تنشط الرياح أقصى الغرب على السواحل الشمالية الغربية.

ارتفاع الموج في البحرين الأبيض والمتوسط



وعن حالة البحرين، أكدت الأرصاد الجوية أنهم يشهدان اعتدال، ارتفاع الموج يكون من 1.5 متر إلى مترين، وعن الرياح السطحية على البحر المتوسط جنوبية شرقية، وعلى الأحمر تكون شمالية غربية.

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