بعد غناءه "شارع أيامي" من مسلسل محمد رمضان .. شاكوش يتصدر يوتيوب وتويتر













تصدر مطرب المهرجانات الشعبية، حسن شاكوش قائمة تريندات موقعي يوتيوب وتويتر، بعد طرحه تتر أغنية "شارع أيامي" لمسلسل "البرنس" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".وجاءت كلمات الأغنية كالأتي، "على ناصية شارع أيامي ساكن مع أحزانى، قدام مني ساكنة ألامي وأنا وجع الحيط في الحيط، عذابي تملي واقف على الباب، وجراحي ياما من الأحباب، بتخبط على قلبي ليلاتي".وفي سياق مشابه من المقرر طرح مسلسل "البرنس" للفنان محمد رمضان، خلال الموسم الرمضاني المقبل.وتدور أحداث هذا المسلسل حول شخصية "رضوان البرنس"، الذي يتولى مسئولية عائلته جميعا بعد وفاة والده.ويشارك في بطولة مسلسل "البرنس" روجينا، إدوارد، بدرية طلبة، صفاء الطوخي، سلوى عثمان، نجلاء بدر، محمد علاء، وأخرون.