Advertisements

بعد غناءه "شارع أيامي" من مسلسل محمد رمضان .. شاكوش يتصدر يوتيوب وتويتر

الجمعة 03/أبريل/2020 - 02:02 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

تصدر مطرب المهرجانات الشعبية، حسن شاكوش قائمة تريندات موقعي يوتيوب وتويتر، بعد طرحه تتر أغنية "شارع أيامي" لمسلسل "البرنس" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وجاءت كلمات الأغنية كالأتي، "على ناصية شارع أيامي ساكن مع أحزانى، قدام مني ساكنة ألامي وأنا وجع الحيط في الحيط، عذابي تملي واقف على الباب، وجراحي ياما من الأحباب، بتخبط على قلبي ليلاتي".

وفي سياق مشابه من المقرر طرح مسلسل "البرنس" للفنان محمد رمضان، خلال الموسم الرمضاني المقبل.

وتدور أحداث هذا المسلسل حول شخصية "رضوان البرنس"، الذي يتولى مسئولية عائلته جميعا بعد وفاة والده.

ويشارك في بطولة مسلسل "البرنس"  روجينا، إدوارد، بدرية طلبة، صفاء الطوخي، سلوى عثمان، نجلاء بدر، محمد علاء، وأخرون.


أخبار تهمك

أزمة جديدة بسبب كورونا قد ترفع أسعار السلع بالسوق المصري

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

منذ يوم

مرتضى منصور يتحدث عن التفاوض مع فتحي ويهاجم كهربا من جديد

منذ ساعتين و 52 دقيقة

طلب عاجل من الأمم المتحدة بشأن فيروس كورونا

منذ ساعتين و 32 دقيقة

بسبب "العمالة".. رسالة عاجلة من مجلس الوزراء إلى القطاع الخاص

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. كورونا يحصد وفيات جديدة في إسرائيل

منذ أقل من ساعتين

رئيس الوزراء: هذا هو الحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

خلي بالك.. رئيس الوزراء يوجه مناشدة إلى سكان هذه المناطق

منذ حوالي 9 ساعات

أحمد فتحي يُفجر مفاجآة كبرى ويكشف سر رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة.. لهذا السبب تم إطلاق فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

علماء يفجرون مفاجأة تسعد الملايين بشأن علاج كورونا.. ولكن هناك خبر سيئ

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. عدلي القيعي يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقد فتحي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

الأهلي يتجاهل فايلر ويستعد لتجديد عقد نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

مرتضي منصور مهاجمًا صلاح: إبراهيم سعيد أحرف منك

منذ ساعتين و 17 دقيقة

"الأسبوع المقبل مهم جدا".. رسالة عاجلة من رئيس الوزراء لـ"المصريين" بشأن كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

انفرادات "الفجر" تتوالى.. أول صورة من براءة اختراع فريق علاج كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:31 م

علماء يفجرون مفاجأة تسعد الملايين بشأن علاج كورونا.. ولكن هناك خبر سيئ

طلب عاجل من الأمم المتحدة بشأن فيروس كورونا

12:53 ص

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

08:22 م

مرتضى منصور يتحدث عن التفاوض مع فتحي ويهاجم كهربا من جديد

12:34 ص

أزمة جديدة بسبب كورونا قد ترفع أسعار السلع بالسوق المصري

07:09 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم