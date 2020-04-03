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في مواجهة تفشي "كورونا".. عمدة نيويورك: ارتدوا وشاحا وغطوا وجوهكم

الجمعة 03/أبريل/2020 - 01:23 ص
عمدة نيويورك
عمدة نيويورك
ترجمة- دينا قدري
طالب عمدة نيويورك، بيل دي بلاسيو، يوم الخميس سكان المدينة بارتداء غطاء للوجه عند مغادرة المنزل وسط تفشس فيروس كورونا المستجد، في خطوة تأتي على عكس التوجه السابق بأنه يتعين فقط على المرضى أو أولئك الذين يرعونهم، ارتداء الأقنعة.

وقال دي بلاسيو خلال مؤتمر صحفي: "ننصح سكان نيويورك بارتداء غطاء للوجه عندما يغادرون المنزل أو يقتربون من أشخاص آخرين. يمكن أن يكون وشاحًا، أي شيء تصنعونه في المنزل، يمكن أن تكون باندانا (وشاح الرأس)".

وتابع: "سبب هذا التوجه هو أن دراسات أظهرت أن بعض الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أي أعراض يبدو أنهم ينقلون هذا المرض"، مضيفًا أنه لم يكن هناك دليل فقط لدعم هذا التوجه حتى الآن.

وقال دي بلاسيو: "عندما ترتدون غطاء وجه، فأنتم تحمون الجميع".

وكان تقرير جديد أصدره مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها قد توصل إلى أن المصابين بفيروس كورونا المستجد يمكن أن ينشروا المرض قبل ظهور الأعراض عليهم لمدة تتراوح من يوم إلى ثلاثة أيام. 

ويأتي توجه دي بلاسيو بعد يوم واحد من مطالبة عمدة لوس أنجلوس، إريك جارسيتي، مواطنيه بعدم ارتداء أقنعة غير طبية عند الخروج من المنزل.

يُذكر أن مدينة نيويورك قد سجلت حتى الآن 47439 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد و1374 حالة وفاة، أي ما يقترب من ربع الحالات المسجلة في الولايات المتحدة البالغ عددها 216722 حالة إصابة و5137 حالة وفاة.

ومن المتوقع أن تضع إدارة ترامب اللمسات الأخيرة على إرشادات جديدة توصي جميع الأمريكيين تقريبًا بارتداء أغطية الوجه عند مغادرة المنزل، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أشار الثلاثاء الماضي إلى أنه سيدعم مثل هذه التوصية: "أود أن أقول قوموا بذلك، ولكن استخدموا وشاحًا إذا أردتم، كما تعلمون، بدلاً من الخروج ووضع قناع أو أي شيء".

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