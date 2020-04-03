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جاريث بيل يعرقل خطة ريال مدريد في انتقالات الصيف

الجمعة 03/أبريل/2020 - 01:20 ص
جاريث بيل
جاريث بيل
علاء خليف
يتمسك الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني بالبقاء ضمن صفوف النادي الملكي خلال الفترة المقبلة، رغم الأنباء المتداولة بشأن اقتراب رحيله عن صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن الويلزي جاريث بيل يرغب في البقاء مع ريال مدريد، وسيحاول أن يضع خلافاته مع زين الدين زيدان مدرب الريال جانبًا، لمحاولة الاستمرار مع الملكي في الموسم المقبل، خاصة وأن المدرب الفرنسي يريد الإطاحة به خارج الفريق بسبب تراجع مستواه وعدم استفادة الفريق منه.

وأوضحت الصحيفة أن استعادة ثقة "زيدان" هو الشغل الشاغل لـ جاريث بيل حاليًا للاستمرار مع ريال مدريد.

الجدير بالذكر أن جاريث بيل غاب عن معظم مباريات الريال بالموسم الحالي، حيث شارك في 18 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع هدفين، قبل توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.

وذكرت تقارير اسبانية الشهر الماضي أن ريال مدريد يريد التخلص من جاريث بيل في الميركاتو الصيفي، لكن النادي الملكي لم يتلقي عرضًا مناسبًا لبيع اللاعب حتي الآن، حيث يقف راتب اللاعب الضخم عائقًا أمام رحيله عن الفريق.

ويحظي جاريث بيل باهتمام بعض الأندية الإنجليزية التي تريد التعاقد معه في مقدمتها توتنهام، ومانشستر يونايتد وإنضم إليهم مؤخرًا نادي إيفرتون.

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الكلمات المفتاحية

جاريث بيل بسبب كورونا انتقالات صيفية

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