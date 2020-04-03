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نجمة "ذا فويس" إيمان عبد الغني تطرح أغنية "هو السند"عبر يوتيوب

الجمعة 03/أبريل/2020 - 02:19 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
طرحت الفنانة إيمان عبد الغني نجمة "ذا فويس" لاكشتشاف المواهب، أغنية جديدة لها تحمل اسم "هو السند" وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وقد توالت عليها التعليقات من جمهورها بالتهاني والفرحة من جمال هذه الأغنية، حيث علق أحد المتابعين عليها قائلا: "الله مبهجة، بالتوفيق يا روحي بجد تفرح القلب".

وأردف آخر قائلًا: "ألف مبروك الأغنية، الله بجد على الكلمات والصوت واللحن والتوزيع الجميل انتي ذا فويس العرب.\".

كلمات الأغنية الأتي كالآتي، "تبتدي الأفراح تقرب.. والهموم تبعد وتهرب.. وقت لما تقولوا يارب.. أندهوا هطيب جروحك.. قولوا كون جمبي وأعني.. والحمول شيلها أنت عني.. بيه يزول حزنك تغني.. تبتهج من بعد نوحك".

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