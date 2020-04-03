مفاجآة.. هل حسام البدري له دور فى رحيل أحمد فتحي عن الأهلي

أعلن أحمد فتحي، ظهير أيمن النادي الأهلي ومنتخب مصر، الرحيل نهاية الموسم الحالي وعدم التجديد لسنوات أخري.



وكشف الإعلامي إسلام صادق، أن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، كان من ضمن أسباب رحيل أحمد فتحي عن النادي الأهلي.



وقال صادق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "حسام البدري أكد لأحمد فتحي فى حالة استمراره مع الأهلي وعدم مشاركته لن يكون ضمن خطته فى المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة".

