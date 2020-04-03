Advertisements

مفاجآة.. هل حسام البدري له دور فى رحيل أحمد فتحي عن الأهلي

الجمعة 03/أبريل/2020 - 01:45 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
أعلن أحمد فتحي، ظهير أيمن النادي الأهلي ومنتخب مصر، الرحيل نهاية الموسم الحالي وعدم التجديد لسنوات أخري.

وكشف الإعلامي إسلام صادق، أن حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، كان من ضمن أسباب رحيل أحمد فتحي عن النادي الأهلي.

وقال صادق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "حسام البدري أكد لأحمد فتحي فى حالة استمراره مع الأهلي وعدم مشاركته لن يكون ضمن خطته فى المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "أحمد فتحي وضع حديث البدري فى الحسبان وكان ذلك من أهم أسباب رحيله عن النادي الأهلي فى نهاية الموسم الجاري".

أخبار تهمك

نجم الأهلي: فتحي سيندم على قرار الرحيل عن الأهلي

منذ ساعة و 17 دقيقة

بسبب "العمالة".. رسالة عاجلة من مجلس الوزراء إلى القطاع الخاص

منذ حوالي 5 ساعات

طلب عاجل من الأمم المتحدة بشأن فيروس كورونا

منذ ساعة و 6 دقيقة

علماء يفجرون مفاجأة تسعد الملايين بشأن علاج كورونا.. ولكن هناك خبر سيئ

منذ حوالي 5 ساعات

أزمة جديدة بسبب كورونا قد ترفع أسعار السلع بالسوق المصري

منذ حوالي 7 ساعات

مرتضي منصور مهاجمًا صلاح: إبراهيم سعيد أحرف منك

منذ أقل من ساعة

الأهلي يتجاهل فايلر ويستعد لتجديد عقد نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

منذ يوم

انفرادات "الفجر" تتوالى.. أول صورة من براءة اختراع فريق علاج كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس الوزراء: هذا هو الحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

"الأسبوع المقبل مهم جدا".. رسالة عاجلة من رئيس الوزراء لـ"المصريين" بشأن كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

خلي بالك.. رئيس الوزراء يوجه مناشدة إلى سكان هذه المناطق

منذ حوالي 8 ساعات

شوبير: الأهلي يستقر على عودة الرباعي المعار

منذ ساعتين و 5 دقيقة

أحمد فتحي يُفجر مفاجآة كبرى ويكشف سر رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضى منصور يتحدث عن التفاوض مع فتحي ويهاجم كهربا من جديد

منذ ساعة و 26 دقيقة

شاهد.. تفاصيل حادث الفنان محمد محمود

منذ ساعتين و 38 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:31 م

علماء يفجرون مفاجأة تسعد الملايين بشأن علاج كورونا.. ولكن هناك خبر سيئ

مرتضى منصور يتحدث عن التفاوض مع فتحي ويهاجم كهربا من جديد

12:34 ص

طلب عاجل من الأمم المتحدة بشأن فيروس كورونا

12:53 ص

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

08:22 م

بسبب "العمالة".. رسالة عاجلة من مجلس الوزراء إلى القطاع الخاص

09:13 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم