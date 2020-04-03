"مستقبل وطن" يهدي أغنية "أبطال بلدنا" للأطباء ورجال الشرطة والقوات المسلحة





أهدى حزب "ستقبل وطن"، أغنية جديدة، تحت بعنوان "أبطال بلدنا"، للأطباء الذين يبذلون جهودًا مضنية في التصدي لفيروس "كورونا" ولرجال الشرطة المصرية والقوات المسلحة على ما يقدمونه لمصر من تضحيات.





وجاءت أغنية "أبطال بلدنا"، من غناء الفنان محمد عدوية، والفنانة جنات والتي تذاع في شكل الفيديو كليب على العديد من القنوات المصرية.





وتأتي كلمات الأغنية تقديرًا من حزب "مستقبل وطن"، لتفاني جيش مصر الأبيض، والشرطة المصرية فى حماية المصريين، والحفاظ على الصحة العامة، وتقديم كل سبل الوقاية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.