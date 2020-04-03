عزف أوركسترالي عبر الإنترنت يكسر عزلة اللبنانيين في منازلهم بسبب كورونا

خاضت الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية تجربة العزف عن بعد وعلى تطبيق وسائط الهائف الذكي وجمعت نغماتها في عزف وإنشاد مشترك كل من مكان إقامته.





وخلف شاشة ذكية بثت الأوركسترا أول أغنية موحدة شارك فيها 30 عازفا و12 من الكورس الغنائي بقيادة المايسترو أندريه الحاج.





وتحت عنوان (خليك بالبيت ..الأوركسترا بتيجي لعندك) وقع الاختيار على أغنية (بحبك يا لبنان) للأخوين رحباني والفنانة فيروز لكونها ”أغنية تجمع اللبنانيين ولا تفرقهم“ كما قال الحاج لرويترز.





وأضاف الحاج ”20 عاما مرت لم تتوقف فيه الأوركسترا وأعضاؤها عن تقديم الفرح للناس وإحياء التراث اللبناني في كل ليلة خميس، وقد اخترنا أن نبقى من الناس في ذات التوقيت ولو عن بعد“.





وبدأت الفكرة من خلال الاطلاع على تجارب أوروبية وأمريكية قدمت حفلات لمواكبة بقاء المواطنين في منازلهم ومساعدتهم على مواجهة الحجر الصحي المفروض لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.





ويشرح الحاج أن تنفيذ الفكرة كان صعبا لأن الموسيقى الأوركسترالية ليست بهذه السهولة، وقال ”أول شي فكرت بالغنية ولقيت أن الجامع الوحيد هم الأخوين رحباني والسيدة فيروز فبدأت أحكي مع الشباب واحد واحد. تعذبنا أول فترة و24 ساعة ما نمنا، خطر كتير يكون فيه إيقاع موحد بينما كل واحد قاعد بمنطقة“.





وقد رعت هذه المبادرة وزارة الثقافة اللبنانية التي سبق وأعلنت إلغاء كافة الأنشطة الثقافية والفنية التزاما بقرار الحجر الصحي العام في لبنان.





وقال وزير الثقافة عباس مرتضى لرويترز ”ما تقدمه الأوركسترا الشرقية العربية والفيلهارمونية هي مبادرة رمزية كرسالة تضامن مع المواطنين وهم يجلسون في منازلهم ويلتزمون بأقصى درجات الوقاية لمواجهة فيروس كورونا“.



