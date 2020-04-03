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مفاجأة الأهلي يستقر على عودة 4 معارين في الصيف

الجمعة 03/أبريل/2020 - 03:10 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
حسم مسئولو النادي الأهلي ملف عودة 4 أسماء من اللاعبين المعارين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

عودة معارو الأهلي
وقال الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي السابق عبر برنامجه الإذاعي اليوم أن المدرب السويسري رنيه فايلر ولجنة التخطيط بالفريق الأحمر قد حسموا ملف عودة أربعة لاعبين معارين للفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

وتابع شوبير أن السويسري رينيه فايلر، مدرب النادي الأهلي حسم أمر عودة أكرم توفيق من الاعارة للجونة وكذلك الثلاثي محمد شريف المعار لإنبي وعمار حمدي المعار لطلائع الجيش وصلاح محسن المعار لسموحة سوف يعودون لصفوف النادي الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

وأردف أحمد شوبير أن المدرب السويسري رفض عودة مهاجم الأهلي المعار وليد أزارو لصفوف الفريق مع بداية فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد مشيراً إلى أن إدارة النادي تخطط لضم صفقتين من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد رحيل أحمد فتحي وحسام عاشور وشريف إكرامي.

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