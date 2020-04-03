Advertisements

هل يكون أحمد فتحي لاعب فى صفوف بيراميدز بعد الرحيل عن الأهلي

الجمعة 03/أبريل/2020 - 03:13 ص
فتحي
فتحي
محمد جمال
أعلن أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر رحيله نهاية الموسم الحالي بعد رفضه التجديد للقلعة الحمراء وإبلاغ مسؤولي النادي برفض العرض المُقدم للتجديد.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت عن إقتراب فتحي من التوقيع لفريق بيراميدز للعب معهم بداية من الموسم المقبل، بعد الإتفاق على كل شئ.

واشارت التقارير، أن نادى بيراميدز، تفاوض لضم أحمد فتحي ، لمدة موسمين مقابل مبلغ 34 مليون جنيه، مع احتمالية إضافة موسم ثالث بقيمة أعلى.

أخبار تهمك

علماء يفجرون مفاجأة تسعد الملايين بشأن علاج كورونا.. ولكن هناك خبر سيئ

منذ حوالي 7 ساعات

رئيس الوزراء: هذا هو الحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

مرتضي منصور مهاجمًا صلاح: إبراهيم سعيد أحرف منك

منذ ساعتين و 15 دقيقة

أحمد فتحي يُفجر مفاجآة كبرى ويكشف سر رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. عدلي القيعي يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقد فتحي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة.. لهذا السبب تم إطلاق فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

طلب عاجل من الأمم المتحدة بشأن فيروس كورونا

منذ ساعتين و 30 دقيقة

بسبب "العمالة".. رسالة عاجلة من مجلس الوزراء إلى القطاع الخاص

منذ حوالي 6 ساعات

انفرادات "الفجر" تتوالى.. أول صورة من براءة اختراع فريق علاج كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

أزمة جديدة بسبب كورونا قد ترفع أسعار السلع بالسوق المصري

منذ حوالي 8 ساعات

مرتضى منصور يتحدث عن التفاوض مع فتحي ويهاجم كهربا من جديد

منذ ساعتين و 50 دقيقة

"الأسبوع المقبل مهم جدا".. رسالة عاجلة من رئيس الوزراء لـ"المصريين" بشأن كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يتجاهل فايلر ويستعد لتجديد عقد نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كورونا يحصد وفيات جديدة في إسرائيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

منذ يوم

خلي بالك.. رئيس الوزراء يوجه مناشدة إلى سكان هذه المناطق

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:31 م

علماء يفجرون مفاجأة تسعد الملايين بشأن علاج كورونا.. ولكن هناك خبر سيئ

طلب عاجل من الأمم المتحدة بشأن فيروس كورونا

12:53 ص

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

08:22 م

مرتضى منصور يتحدث عن التفاوض مع فتحي ويهاجم كهربا من جديد

12:34 ص

أزمة جديدة بسبب كورونا قد ترفع أسعار السلع بالسوق المصري

07:09 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم