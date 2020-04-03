Advertisements
هل يكون أحمد فتحي لاعب فى صفوف بيراميدز بعد الرحيل عن الأهلي
الجمعة 03/أبريل/2020 - 03:13 ص
محمد جمال
أعلن أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر رحيله نهاية الموسم الحالي بعد رفضه التجديد للقلعة الحمراء وإبلاغ مسؤولي النادي برفض العرض المُقدم للتجديد.
وكانت تقارير صحفية قد أشارت عن إقتراب فتحي من التوقيع لفريق بيراميدز للعب معهم بداية من الموسم المقبل، بعد الإتفاق على كل شئ.
واشارت التقارير، أن نادى بيراميدز، تفاوض لضم أحمد فتحي ، لمدة موسمين مقابل مبلغ 34 مليون جنيه، مع احتمالية إضافة موسم ثالث بقيمة أعلى.