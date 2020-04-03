مفاجأة.. تقرير بريطاني يكشف موقف إدارة ليفربول من رحيل صلاح وماني الي ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية هذا الأسبوع عن رغبة إدارة نادي ريال مدريد الإسباني بقيادة فلورنتينو بيريز في الحصول على خدمات اللاعب الدولي السنغالي ساديو ماني مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بطلب من المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.



وقالت صحيفة ميرور الإنجليزية:" إدارة نادي ليفربول الإنجليزي تثق أن اللاعب الدولي السنغالي ساديو ماني يرى مستقبله في أنفيلد، رغم انزعاجها من الحديث عن رحيل اللاعب وان الإدارة ليس لديها أي خطط لبيع ساديو ماني أو زميله محمد صلاح في الوقت الحالي مهما كان السعر".



وأضافت الصحيفة:"تطور أداء اللاعب الدولي السنغالي ساديو ماني ودخوله سباق الكرة الذهبية، كان من الطبيعي أن تنتشر الكثير من الأنباء بشأن مستقبله لكن اللاعب مستمر حتي نهاية عقده مع الفريق الإنجليزي ولا نية لبيعه خلال الفترة المقبلة".

