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مفاجأة.. مرتضى منصور يكشف عن موعد تجديد عقد كارتيرون مع الزمالك

الجمعة 03/أبريل/2020 - 03:19 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن موعد تجديد النادي عقد الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأول لكرة القادم بالنادي.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية: "في انتظار اجتماع خلال الفترة المقبلة، لكي أخرج وأتحدث فى كافة الجوانب السياسة والرياضة والاختلاف بأنه مسجل وبرنامجي على قناة الزمالك بدون أجر".

وتابع: " كارتيرون سوف يستمر مع الزمالك خلال الموسم المقبل، واتفقنا معه على تجديد العقد، وننتظر الإنتهاء من أزمة كورونا للتوقيع بشكل رسمي".

وأضاف رئيس الزمالك: "كارتيرون مدير فني متميز ونجح مع الزمالك وحقق بطولتين وخاض مباريات صعبة وله رؤية فنية مميزة".

ويتواجد نادي الزمالك في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة من أصل 16 مباراة خاضها الفريق الأبيض حتى الآن في بطولة الدوري.

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