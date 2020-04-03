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عاجل.. الولايات المتحدة تسجل أسوأ حصيلة وفيات بفيروس كورونا
الجمعة 03/أبريل/2020 - 03:28 ص
الفجر
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، أسوأ حصيلة وفيات بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة، حيث توف 1169 شخصًا، وفقا لما أعلنته جامعة "جونز هوبكنز"، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5926 حالة وفاة، وفقا لما أفادت به سكاي نيوز عربية في خبر عاجل.
وأشارت إلى أنه بين الأربعاء والخميس، أحصت الولايات المتحدة أيضا أكثر من 30 ألف إصابة إضافية بكوفيد-19، ما يرفع العدد الرسمي للإصابات المسجّلة في البلاد إلى أكثر 243 ألفا.
وسبق أن سجلت إيطاليا رقما قياسيًا في حالات الوفاة، في 27 مارس في إيطاليا (969 حالة وفاة).
الجدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد انطلق في البداية من مقاطعة ووهان في الصين، ثم انتشر إلى غالبية دول العالم، ووصل عدد المصابين به أكثر من مليون مصاب، وقتل أكثر من 52 ألف شخص، وتعافى منه نحو 212 ألف شخص.
وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم ألماني الجنسية و21 مصريًا، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 201 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت إلى 282 حالة، من ضمنهم الـ 201 متعافيًا.
وأضاف أن الوزارة سجلت 86 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج، إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي اكتشفت وأعلن عنها سابقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات جميعهم مصريين.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الخميس، هو 865 حالة من ضمنهم 201 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و58 حالة وفاة.
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