عاجل.. الولايات المتحدة تسجل أسوأ حصيلة وفيات بفيروس كورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، أسوأ حصيلة وفيات بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة، حيث توف 1169 شخصًا، وفقا لما أعلنته جامعة "جونز هوبكنز"، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5926 حالة وفاة، وفقا لما أفادت به سكاي نيوز عربية في خبر عاجل.





وأشارت إلى أنه بين الأربعاء والخميس، أحصت الولايات المتحدة أيضا أكثر من 30 ألف إصابة إضافية بكوفيد-19، ما يرفع العدد الرسمي للإصابات المسجّلة في البلاد إلى أكثر 243 ألفا.

وسبق أن سجلت إيطاليا رقما قياسيًا في حالات الوفاة، في 27 مارس في إيطاليا (969 حالة وفاة).



