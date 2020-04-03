Advertisements

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل أسوأ حصيلة وفيات بفيروس كورونا

الجمعة 03/أبريل/2020 - 03:28 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، أسوأ حصيلة وفيات بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة، حيث توف 1169 شخصًا، وفقا لما أعلنته جامعة "جونز هوبكنز"، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5926 حالة وفاة، وفقا لما أفادت به سكاي نيوز عربية في خبر عاجل.

وأشارت إلى أنه بين الأربعاء والخميس، أحصت الولايات المتحدة أيضا أكثر من 30 ألف إصابة إضافية بكوفيد-19، ما يرفع العدد الرسمي للإصابات المسجّلة في البلاد إلى أكثر 243 ألفا.
وسبق أن سجلت إيطاليا رقما قياسيًا في حالات الوفاة، في 27 مارس في إيطاليا (969 حالة وفاة).

الجدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد انطلق في البداية من مقاطعة ووهان في الصين، ثم انتشر إلى غالبية دول العالم، ووصل عدد المصابين به أكثر من مليون مصاب، وقتل أكثر من 52 ألف شخص، وتعافى منه نحو 212 ألف شخص.

وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم ألماني الجنسية و21 مصريًا، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 201 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت إلى 282 حالة، من ضمنهم الـ 201 متعافيًا.

وأضاف أن الوزارة سجلت 86 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج، إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي اكتشفت وأعلن عنها سابقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 6 حالات جميعهم مصريين.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الخميس، هو 865 حالة من ضمنهم 201 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و58 حالة وفاة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كوفيد فيروس كورونا جونز هوبكنز بوابة الفجر بفيروس الاجمالي ألفجر 169

أخبار تهمك

الأهلي يتجاهل فايلر ويستعد لتجديد عقد نجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. كورونا يحصد وفيات جديدة في إسرائيل

منذ حوالي 3 ساعات

علماء يفجرون مفاجأة تسعد الملايين بشأن علاج كورونا.. ولكن هناك خبر سيئ

منذ حوالي 8 ساعات

خلي بالك.. رئيس الوزراء يوجه مناشدة إلى سكان هذه المناطق

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

منذ يوم

خبير اقتصادي يفجر مفاجأة.. لهذا السبب تم إطلاق فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

مسؤول أمريكي يكشف حقيقة خلو كوريا الشمالية من "كورونا"

منذ أقل من ساعتين

أحمد فتحي يُفجر مفاجآة كبرى ويكشف سر رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

مرتضى منصور يتحدث عن التفاوض مع فتحي ويهاجم كهربا من جديد

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة جديدة بسبب كورونا قد ترفع أسعار السلع بالسوق المصري

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. عدلي القيعي يكشف مفاجأة بشأن تجديد عقد فتحي

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس الوزراء: هذا هو الحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

طلب عاجل من الأمم المتحدة بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

"الأسبوع المقبل مهم جدا".. رسالة عاجلة من رئيس الوزراء لـ"المصريين" بشأن كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

انفرادات "الفجر" تتوالى.. أول صورة من براءة اختراع فريق علاج كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

بسبب "العمالة".. رسالة عاجلة من مجلس الوزراء إلى القطاع الخاص

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

إيطاليا تعلن ارتفاع عدد الوفيات والمصابين بفيروس كورونا

عاجل.. الإمارات تجلي رعاياها من إيران في إطار جهودها لمواجهة كورونا

163 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا

ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في العالم إلى أكثر من 800 ألف مصاب

عاجل.. أمريكا تسجل 865 حالة وفاة بكورونا في يوم واحد

بسبب كورونا.. "أوباما" يؤنب ترامب

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:31 م

علماء يفجرون مفاجأة تسعد الملايين بشأن علاج كورونا.. ولكن هناك خبر سيئ

عاجل| أول علاج مصري لـ"كورونا".. وتكليفات وزارية بسرعة الإنجاز

08:22 م

أزمة جديدة بسبب كورونا قد ترفع أسعار السلع بالسوق المصري

07:09 م

طلب عاجل من الأمم المتحدة بشأن فيروس كورونا

12:53 ص

بسبب "العمالة".. رسالة عاجلة من مجلس الوزراء إلى القطاع الخاص

09:13 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم