رسالة هامة من الاتحاد الأوروبي بشأن مصير الدوريات هذا الموسم

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حرص الاتحاد الأوروبي (اليويفا) على توجيه رسالة إلى جميع الاتحادات المحلية، وذلك بشأن مصير الدوريات هذا الموسم بعد توقف النشاط الرياضي في الإدارة الأخيرة بسبب انتشار فيروس كورونا.



ووجه اليويفا خطاب رسمي للاتحادات الأعضاء ال55 " بما فيها انجلترا " بضرورة استئناف الموسم عندما يكون الوضع امنًا حتى لو اضطروا للانتظار حتى يوليو او اغسطس القادمين.



ولا يرى الاتحاد الأوروبي اي ضرورة لالغاء الموسم في اي من دوله الأعضاء، ويعتقد ان قرار من هذا النوع ليس له اي مُبرر وان هناك حلول افضل لاستكمال الموسم.



يذكر أن اليويفا أعلن تأجيل بطولة اليورو من هذا الصيف إلى صيف 2021 من أجل إتاحة الوقت للاتحادات باستكمال جميع البطولات المحلية.