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3 لاعبين يحتاجهم ليفربول فى الانتقالات الصيفية

الجمعة 03/أبريل/2020 - 03:37 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
نجح الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي في إعادة الريدز للفوز بالبطولات مرة أخري حيث توج الفريق الإنجليزي بالثلاثية القارية بطولة دوري أبطال أوروبا و الدوري الاوربي وكأس العالم للأندية رغم رحيل العديد من لاعبيه أبرزهم النجم الدولي البرازيلي كوتينيو لصفوف برشلونة الاسباني واللاعب الدولي الألماني إيميري تشان لصفوف نادي يوفنتوس الإيطالي.

أما هذا الموسم رغم معاناة الفريق في عدة مراكز نجح الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي في الإنفراد بصدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد مرور 29 جولة وبفارق 24 نقطة عن حامل لقب البطولة مانشستر سيتي ويتبقي له 6 نقاط فقط على التتويج بالبطولة المحلية التي غابت عن خزائن النادي لمدة 30 عاما.

ويحتاج نادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز الفريق بثلاث صفقات أهمها في خط الهجوم لتعويض غياب اللاعب الدولي المصري محمد صلاح و الجناح الدولي السنغالي ساديو ماني اللذان يشاركا في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون وسيغبا عن النادي الإنجليزي لمدة شهر وأبرز المهاجمين المهتم بيهم إدارة الريدز هما اللاعب الدولي الإنجليزي سانشو جناح نادي بوروسيا دورتموند الألماني والمهاجم الدولي الألماني تيمو فيرنر لاعب نادي لايبزيج الألماني.

أما التدعيم الثاني الذي يحتاجه النادي الإنجليزي في خط الدفاع خاصة بعد أن ‏ابدي اللاعب الدولي الكرواتي ديان لوفرين رغبته في الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة حيث ان توتنهام وارسنال يتنافسان على اللاعب بالإضافة إلى كريستال بالاس وويستهام اللذان سيقدمان عروض ايضاً للاعب الدولي الكرواتي.

بينما يسعي نادي ليفربول لتدعيم حراسة مرمي الفريق بحارس قوي ليكون بديل الحارس الدولي البرازيلي أليسون بيكر بعد أن تسبب الحارس الاسباني أدريان في خروج النادي الإنجليزي من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الأخطاء الفادحة التي قام بيها في مباراة أتلتيكو مدريد الإسباني.

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